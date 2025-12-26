freundlich
Kinderstar Macaulay Culkin: «Meine Kinder wissen nichts von Kevin»

Kevin allein zuhaus home alone
«Kevin – Allein zu Hause» ist einer der beliebtesten Weihnachtsfilme.Bild: youtube

26.12.2025, 16:2026.12.2025, 16:20

Es ist einer der beliebtesten Weihnachtfilme, doch die eigenen Kinder des damals neunjährigen «Kevin – Allein zu Hause»-Darstellers Macaulay Culkin ahnen nicht, dass ihr Vater die Hauptrolle spielt. «Sie schauen den Film, aber haben keine Ahnung», sagte der heute 45-Jährige jetzt in der Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live». «Das kann ruhig so bleiben», fügte er lachend hinzu.

Macaulay Culkin arrives at the premiere of &quot;Fallout&quot; on Monday, Dec. 8, 2025, at Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Macaulay Culkin
Macaulay Culkin bei der Premiere von „Fallout“ am Montag, dem 8. Dezember 2025.Bild: keystone

Seine Kinder seien jetzt drei und vier Jahre alt und würden den Film «natürlich» kennen und lieben. «Mein älterer Sohn glaubt, er wäre Kevin», sagte Culkin unter grossem Gelächter in der Show weiter. Manchmal schauten sie sich auch Familienfotos aus seiner eigenen Kindheit an. Dabei habe einer der beiden auch schon gefragt: «Wer ist das? Der sieht aus wie Kevin.»

Culkin hat die beiden Söhne mit seiner Partnerin, Schauspielerin Brenda Song (36, «The Social Network»). Die Komödie von 1990 gehört zu den populärsten Weihnachtsfilmen. Im Film vergisst eine US-amerikanische Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub nach Europa ihren jüngsten Sohn (Macaulay Culkin), der sich daraufhin alleine gegen Einbrecher wehren muss und ihnen alle möglichen Fallen stellt. In den vergangenen Jahren war der Weihnachtsklassiker in Deutschland stets Quotensieger in der Heiligabend-Primetime. (sda/dpa)

