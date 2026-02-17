Ikkimel sorgt seit Monaten für diversen Bild: instagram/ikkimel42

Diese deutsche Rapperin zieht jetzt auf Erotikplattform blank

Hierzulande konnte Ikkimel im vergangenen Jahr dank viraler Hits wie unter anderem «Jiggy» einige musikalische Erfolge feiern. Um ihre Karriere nun aber noch weiter anzukurbeln, lässt die Rapperin künftig tief blicken.

Michelle Nuhn / watson.de

In der deutschen Musikszene gibt es aktuell wohl kaum jemanden, der so sehr polarisiert wie Ikkimel. Sei es mit ihren exzentrischen Bühnenauftritten oder provokanten Songtexten, die Rapperin weiss genau, wie sie die mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Doch ist es eben genau ihre offene und selbstbewusste Art, für die ihre Fans sie feiern.

Ihre treuesten Anhängerinnen und Anhänger sollten daher in diesem Jahr mit exklusiven Inhalten versorgt werden – jedoch nicht ganz kostenlos. Denn Ikkimel löst nun ihr Versprechen ein und zeigt sich als neuestes Mitglied einer Erotikplattform.

Ikkimel tritt Erotikplattform bei

Mit Hits wie «Jiggy» oder auch «Keta und Krawall» stürmte die 28-Jährige im vergangenen Jahr die deutschen Charts. Ganz oben im Musikolymp angekommen ist die gebürtige Berlinerin aber längst nicht. Abhilfe schaffen soll daher nun offenbar ihr neues Profil auf Maloum.

Dabei handelt es sich um eine im Frühjahr 2023 gestartete Wiener Plattform, die als Konkurrent von Onlyfans fungiert und sich auf Fetisch-Inhalte sowie Nischen-Content konzentriert. Fans der selbsternannten «allergrössten F*tze Berlins» sollen hier ab sofort Zugriff auf exklusiven Content haben. Mit einem Haken.

Denn genau wie Onlyfans befinden sich die Inhalte hinter einer Abo-Schranke. Wie auf der Webseite angegeben, kann die Mitgliedschaft für aktuell rund 20.54 Euro erworben werden. Genau wie das britische Unternehmen teilt Maloum die Einnahmen in einem 80/20-Verhältnis mit seinen Creators.

Wie Ikkimel selbst auf Social Media verlauten liess, plant sie neben anzüglichen Aufnahmen auch neue Songs auf ihrem Profil zu teilen.

Maloum statt Onlyfans: Ikkimel nennt Grund

Schon im vergangenen Jahr hatte sie erstmals im Rahmen eines Spotify-Wrapped-Videos angekündigt, dass «ich nächstes Jahr bei Onlyfans anfange». Mit dem jetzigen Schritt löst Ikkimel also fast ein Versprechen an ihre Fans ein. Den Startschuss ihrer Maloum-Karriere setzte sie mit einer kurzen Verkündung in ihrer Instagram-Story.

Warum sie sich gegen Onlyfans entschied, erklärte die Rapperin darin ebenfalls: So wolle sie den Hauptanteilseigner der Firma nicht unterstützen. Bei Maloum fühle sie sich demnach besser aufgehoben.

Trotz dieser neuen Einnahmequelle bleibt die Musik aber wohl weiterhin ihr wichtigstes Standbein. 2025 entpuppte sich für Ikkimel als besonders erfolgreiches Jahr. Bei der 1Live Krone gewann sie gleich in zwei Kategorien: als beste Newcomerin und für den besten Partysong.