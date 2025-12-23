Das «Stranger Things»-Finale wird den Erwartungen gerecht. Bild: netflix

Machtdemonstration bei Netflix: «Stranger Things» knackt eigenen Rekord

Dass das Interesse am Finale von «Stranger Things» enorm sein würde, war klar. Dennoch sind die ersten Abrufzahlen zur fünften Staffel äusserst beeindruckend.

Jennifer Ullrich / watson.de

Netflix hat wieder einen echten Zahlen-Coup gelandet, und wenig überraschend ist dafür «Stranger Things» verantwortlich. Die fünfte Staffel der Mystery-Serie ist mit einem gewaltigen Erfolg in den USA gestartet.

Laut des aktuellen Nielsen-Rankings hat die Produktion in der Woche nach dem Release ihren eigenen Rekord geknackt.

«Stranger Things» Staffel 5 knackt Streaming-Rekord

Die ersten vier Folgen von Staffel fünf erschienen in den Staaten am Mittwoch vor Thanksgiving (26. November) und führten laut Nielsen in nur wenigen Tagen zu unglaublichen 8,46 Milliarden gestreamten Minuten allein dort.

Umgerechnet sind das rund 140 Millionen Stunden – ein Wert, den keine andere Serie je in einer Woche erreicht hat. Die bisherigen Spitzenreiter? Ebenfalls «Stranger Things», mit 7,2 Milliarden Minuten im Jahr 2022.

Auch alte «Stranger Things»-Staffeln werden stark gestreamt

57 Prozent der gestreamten Minuten entfallen auf die neuen Episoden, die restlichen 43 Prozent auf frühere Staffeln. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, wie stark die Serie auch zum Re-Watch einlädt.

Schon Wochen vor dem Start von Staffel fünf war ein deutlicher Anstieg der Abrufzahlen zu beobachten. Zwischen dem 3. und 17. November landete «Stranger Things» durchgehend in den Top drei der US-Charts, teilweise sogar auf Platz eins.

Netflix selbst meldete in der ersten Veröffentlichungswoche (23.–30. November) 284 Millionen gestreamte Stunden weltweit, was umgerechnet knapp 60 Millionen Views entspricht.

In der wichtigen Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen dominierte die Serie ebenfalls. 59 Prozent des Publikums kamen aus genau diesem Segment, der höchste Wert unter allen Top-10-Titeln der Woche.

Bemerkenswert ist auch der Effekt auf ältere Staffeln: Viele Fans scheinen vor dem Release der neuen Folgen bewusst erneut bei Staffel eins begonnen zu haben.

Die Nielsen-Zahlen deuten ein klares Rewatch-Muster an – vor allem bei Teenagern, bei denen die Serie besonders stark performt.

Platz zwei im Wochenranking ging an «Landman» von Paramount+, Platz drei an «The Beast in Me» von Netflix. Doch der Abstand zur Spitze ist gewaltig. «Stranger Things» hat sich mit Staffel fünf also klar als Streaming-Macht zurückgemeldet.

