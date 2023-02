Allerdings sei die Serie unter ihren Möglichkeiten geblieben und zu wenig an die heutige Realität angepasst worden: «Gute Schauspielerriege, aber unterfordert. Die globale Dimension der Bedrohung wird nicht spürbar, von Aktualität oder einer intelligenten Alien-Strategie ganz zu schweigen», meint der Autor. Produzent Doelger habe das Storytelling an sich gerissen: «Am Ende wollte er den ‹Schwarm› im Alleingang erzählen, nur nach seinen Vorstellungen.»

Autor Frank Schätzing 2021 an einem Literaturfestival in Hamburg. Bild: DPA/keystone

Was der Serie allerdings am meisten schaden dürfte, ist die Tatsache, dass sich der Autor des Buches selbst davon distanziert hatte. Schätzing hat sich ziemlich früh aus der Produktion zurückgezogen. Im oben erwähnten Interview mit der Zeit erklärt der Autor sein Missfallen: «Um mit dem Positiven anzufangen: Die Special Effects sind ansehnlich, einige richtig gut. Look, Musik, Sound-Design, alles gelungen.»

Doch – und zwar mitten in Hollywood. Frank Schätzing, Autor des Buches, erklärt in einem Interview mit der «Zeit»:

Die achtteilige Serie wurde am vergangenen Wochenende erstmals auf der Berlinale einem breiten Publikum vorgestellt. Ab Mittwoch, 22. Februar, gibt es die ersten drei Folgen in der ZDF-Mediathek sowie auf Play Suisse, der kostenlosen Streamingplattform der SRG, zu sehen.

Viele, die den Wälzer («Der Schwarm» hat über 1000 Seiten) gelesen haben, fragten sich: Wann und wie wird dieser spezielle Roman – der sich doch als bildgewaltiger Blockbuster so gut eignen würde – wohl verfilmt? Nun ist es so weit: Fast 20 Jahre nach Erscheinen des Buches kann ab Mittwoch den Protagonisten dabei zugeschaut werden, wie sie das grosse Rätsel um die verrückte Tierwelt zu lösen versuchen.

Fische, die sich komisch verhalten; Orcas, die auf einmal Menschen angreifen, und Hummer, die ihren Köchen ins Gesicht kotzen – «Der Schwarm» ist ein gewaltiger Öko-Thriller, in dem sich die Natur auf mysteriöse Art und Weise am Menschen zu rächen scheint.

