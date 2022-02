Sterbende Frau fragt Ehemann, ob sie zum letzten Mal Sex mit dem Ex haben könne

«Meine Frau hat eine tödliche Krankheit. Man gibt ihr maximal noch 9 Monate. Ich bin natürlich am Boden zerstört. Wir sind seit einem Jahrzehnt zusammen. Ich kann mich an kein Leben ohne sie erinnern und ich weiss nicht, was ich machen werde, wenn sie weg ist. Ich versuche mein Bestes, um die letzten Tage ihres Lebens schön zu gestalten und ihr so viel Wünsche wie möglich erfüllen kann.»