Eigentlich wollte diese Tiktokerin hier hin – es hat nicht ganz geklappt

Gastonia. Den Ort gibt es tatsächlich. Er liegt im US-Bundesstaat North Carolina. Allerdings sieht es dort nicht so idyllisch aus, wie sich dies eine Frau aus Florida erhofft hatte.

Aber von vorn. Olivia Garcia unternahm mit ihrer Familie einen Roadtrip, der sie von ihrer Heimat in Florida in den Bundesstaat South Carolina führte. Im Angel Oak Park in Charleston wollten sie den Schnee bestaunen, der der Wintersturm Izzy in den ersten Januarwochen gebracht hatte.

Unterwegs stolperte die 26-Jährige über ein TikTok-Video, das die Fahrt durch ein Dorf, umgeben von Bergen, zeigt. In der Beschreibung des Posts heisst es: «Gastonia, North Carolina. Ein wahres Juwel.»

Begeistert von der idyllischen Bergszenerie überzeugte sie ihre Familie, einen einstündigen Umweg nach Gastonia zu machen. Sie habe zuvor noch nie von diesem Ort gehört, erklärt sie der Zeitung «The Observer», doch der Name könne aus einem Disneyfilm stammen.

Was Garcia nicht wusste: Das TikTok-Video wurde in der Schweiz gedreht. Genauer gesagt in Lauterbrunnen. Dass etwas nicht stimme, habe sie nach 20 Minuten gemerkt, so Garcia weiter. Als sie sich dem bezaubernd klingenden Gastonia näherten, gab es weit und breit keine Berge. Nur heruntergekommene Tankstellen.

Ein wenig beschämt stellte Garcia am 15. Januar selbst ein Video auf TikTok und gab zu, nach Gastonia gefahren zu sein. «Moral der Geschichte: Glaube nicht alles, das du im Internet siehst.»

Das TikTok-Vidoe aus dem angeblichen Gastonia stammt vom 22-jährigen Zachary Keese, der selbst in North Carolina lebt. Er macht sich einen Spass daraus, seine Reisevideos extra mit falschen Ortsbezeichnungen zu markieren. Glaubte man seinen Posts, handelte es sich beispielsweise beim Mailänder Dom um das Einkaufszentrum Concords Mills in North Carolina. Venedig bezeichnet er als Raleigh – ebenfalls in North Carolina. Die Videos in dieser Serie, die er scherzhaft als «Not Carolina» bezeichnet, werden auf seinem Profil am meisten angesehenen.

Menschen lieben es, andere darauf hinzuweisen, dass sie falsch liegen, erklärt Keese den Erfolg seiner Videos. Tatsächlich werden seine Videos mit Kommentaren von verärgerten TikTok-Usern überschwemmt. Mittlerweile weiss die Mehrheit allerdings, dass es sich bloss um einen Scherz handelt – nicht zuletzt wegen Olivia Garcia, die das zuerst am eigenen Leib erfahren musste. (saw)