Auf TikTok kämpfen gerade zwei Clips darum das meistgelikte Video auf der Plattform zu werden. Beide sind absurd.

Auf Instagram war bis 2019 ein Foto von Kylie Jenner, das meistgelikte Bild auf der Plattform. Bis es von einem Foto von einem Ei überholt wurde. Das world_record_egg hat bis heute über 60 Millionen Likes.

Ein ähnlicher Rekord wird es wohl auch bald auf TikTok geben. Die TikTokerin Bella Poarch hat momentan das meistgelikte Video auf der Plattform. Der Lipsyncing-Clip hat (Stand 27. Februar) 795 Millionen Aufrufe und 64 Millionen Likes.

Ein anderes Video ist nun aber auf der Überholspur. So ergatterte eine simple Blitzlicht-Aufnahme einer Schüssel mit Schokoladen-Erdbeeren 271 Millionen Aufrufe und 36 Millionen Likes.

Userin ist unbekannt

Das Video wurde von der unbekannten Userin «pray4gabs» hochgeladen. Eine Beschreibung dazu gibt es keine, nur die Hashtags #fy, #foryou, #strawberry, #chocolate und #chocolatecoveredstrawberries. Im Hintergrund erklingt der Song «What You Won't Do for Love» von Bobby Caldwell aus dem Jahr 1978. Durch das virale Video schaffte es das Lied auf Platz 1 der TikTok Billboard Top 50.

Auch wenn das Erdbeer-Video nicht einmal die Hälfte der Aufrufe des Bella Poarch Clips hat, ist es der Grund für Bellas Erfolg. Schon kurz nach der Veröffentlichung – am 5. Februar – hatten die Erdbeeren 190 Millionen Views. Daraufhin erhielt der Clip von Poarch einen regelrechten Boost. Seither wird in den Kommentaren unter beiden Videos gewettet, welches Video es an die Spitze schafft. Das bringt beiden TikToks umso mehr Aufrufe. Genau eine solche Diskussion hat damals auch dazu geführt, dass das Worldrecord-Egg es an die Spitze schaffte.

Vor dem Erbeervideo gibt es aber noch einige andere Spitzenreiter, die um den Titel des meistgelikten Videos kämpfen. Wie etwa:

Der Grund für den Erfolg ist unklar

Den Grund für den Erfolg der unterschiedlichen Videos ist vielen unklar. Auf der Plattform gibt es unzählige Userinnen und User, die versuchen, zu erklären, wie es dazu kommt. Alle haben dabei eine ähnliche Schlussfolgerung: Die Menschen, die die Plattform benutzen, haben einen schrägen Humor und der Algorithmus hilft mit.