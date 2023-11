Mikrowellen, lebende Hummer – was man alles durch die Flughafen-Security nehmen darf

Meistens erfährt man nur, was man nicht ins Flugzeug nehmen darf. Was hingegen erlaubt ist, ist mitunter erstaunlich.

Langsam sollten wir alle wissen, was alles auf die Flugreise mitgenommen werden darf – ob im Handgepäck oder im aufgegebenen Koffer. Trotzdem ist es erstaunlich, was Leute immer wieder an der Security vorbeizuschmuggeln versuchen.

Die US-Transportsicherheitsbehörde TSA etwa stellt ihr alljährliches «Best of» der beschlagnahmten Gegenstände vor:

Eine Knarre im Poulet geht natürlich nicht. Und ja, das Problem war die Pistole. Das rohe Poulet hingegen wäre an sich nicht verboten (zumindest innerhalb der USA oder der EU). Laut TSA dürfen frisches Fleisch und Meeresfrüchte mit an Bord genommen werden, solange diese korrekt gekühlt in einem verschliessbaren Behälter aufbewahrt werden.

Frische Eier Bild: Shutterstock

Einfach schauen, wie man sie bruchsicher verstaut, ok?

Bowlingkugeln Bild: youtube

«Kugelförmige Sportgeräte» dürfen als Handgepäck mitgenommen werden. Auch Bowlingkugeln sind keine Ausnahme. Sportgeräte, die als Waffe missbraucht werden könnten – Baseballschläger, Golfschläger und so – müssen ins aufgegebene Gepäck.

Wie der hier gezeigte Insta-Post der TSA zeigt, bedurfte dieser Lehrschädel eines Neurologen einer genauen Untersuchung wegen der angebrachten Batterie und Drähte an der Unterseite und nicht, weil es sich um ein Modell eines menschlichen Schädels handelte.

Sandwiches Bild: shutterstock

Alles, was als «feste Lebensmittel» verstanden wird, ist in der Flugzeugkabine erlaubt. Auch dein mehrfach beschichtes Muffuletta-Sandwich.

Käse Bild: shutterstock

Hier auch: Alles, was als fest gilt, geht. Ja, auch Brie, Camenbert und Co. Streichkäse und Frischkäse? Die gelten als Flüssigkeiten. Ebenso Konfitüre, Honig, Erdnussbutter und Co.

Du möchtest dich in den Flieger setzen mit deinem Geburtstagskuchen? Darfst du!

Lebende Hummer Bild: AP/Transportation Security Administration

Solange das Tier so verstaut wird, dass es keinen der Passagiere kneift, ist's ok.

Mikrowellenöfen, Kaffeemaschinen, Brotbackmaschinen etc. Bild: EPA

Solange es in ein Gepäckfach oder unter den Sitz passt, kannst du jede Art von Gerät als Handgepäck mit ins Flugzeug nehmen, ...

Nähmaschinen (inkl. Nadel) Bild: keystone

... auch Nähmaschinen mit ihren piksigen Nadeln.

Eingefrorene Flüssigkeiten > 100 ml Bild: Shutterstock

Das mit den Flüssigkeiten, die in Behältern kleiner als 100 ml aufbewahrt werden und in jenem nervigen Plastiksäckli ins Necessaire passen müssen, ist sattsam bekannt. Du willst mehr als 100 ml aufs Mal an Bord nehmen? Kannst du – indem du die Flüssigkeit in feste Nahrung verwandelst... auf die übliche Weise, nämlich, indem du sie einfrierst.

Gold- und andere Zierfische Bild: Shutterstock

Du kannst das Haus nicht ohne deinen Therapiegoldfisch verlassen? Gute Nachrichten: Lebende Fische dürfen tatsächlich in die Kabine (nicht aber ins aufgegebene Gepäck), und auch in einem Wasserbehälter, der grösser ist als 100 ml, sofern dieser durchsichtig und fest verschliessbar ist.

Tätowierpistolen Bild: Shutterstock

Solange die Tintenpatronen nicht grösser als 100 ml sind... hey, nur zu.

Waffeleisen Bild: shutterstock

Es ist vielleicht statistisch gesehen nicht der beliebteste Gegenstand für das Handgepäck... aber völlig legal.

