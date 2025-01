Bild: watson

Projet Roger

Seid ihr bereit für unseren Roger?

Wir haben da etwas Neues für euch.

Anna Rothenfluh Folge mir

Einen völlig unbekannten Typ anzukündigen und euch obendrauf auch noch für ihn zu begeistern, ist eher schwierig. Besonders, wenn er Roger heisst.

Die goldenen Zeiten dieses Namens sind definitiv vorbei.

Oder ist da draussen noch irgendjemand scharf drauf, einen Roger kennenzulernen?



Oder ist da draussen noch irgendjemand scharf drauf, einen Roger kennenzulernen?

Eben.

Doppelschwierig also.

Ich versuch's trotzdem.

Sein vollständiger Name ist Roger Fässler.

Hilft jetzt wahrscheinlich wenig.

Roger ist fiktiv.*

Das macht es für euch sehr einfach, ihn rundheraus zu verachten oder bedingungslos zu lieben, ihn zu tadeln und zu kritisieren, aber vor allem auf Schritt und Tritt zu begleiten auf seinem Weg ins Drama.

Er braucht das.

Er braucht euch.

Roger ist Literatur.

Das erschliesst sich aus oben genanntem Punkt. Ich wollte es einfach nochmal gesagt haben, weil es so hübsch klingt. Um welche Art von Literatur es sich dabei handelt, dürft ihr dann selbst entscheiden.

Er ist der Titelheld unserer neuen Serie «Projet Roger».

Die Staffel umfasst acht Folgen, verfasst von meiner Wenigkeit, die jeweils am Donnerstag um 10 Uhr morgens auf unserer Front prangen werden.

Folge 1 erscheint am Do, 30. Januar 2025 um 10 Uhr.

Gewidmet ist «Projet Roger» TanookiStormtrooper und allen anderen sacktreuen User:innen, die seit elf Jahren meine Erzeugnisse lesen.

Roger ist einer von uns – irgendwie.

Auf der Suche nach Liebe und Anerkennung stürchelt der sehr durchschnittliche Roger durch sein Büro und versucht unaufhörlich, in höhere Sphären aufzusteigen. Dahin, wo er nicht unbedingt hingehört.

Es wär also schön, wenn du da wärst, um ihn aufzufangen, wenn er fällt.

Roger wird sich verlieben

Und ihr euch vielleicht mit ihm. Géraldine ist eine Wucht!

Es ist keine reine Liebesgeschichte.

Gottlob, das finde ich persönlich wenig reizvoll. Es geht vielmehr um die Angst, sich selber zu sein. Um die Maskeraden und Kostüme, in die man sich so wirft, um sich vor sich selbst zu verstecken.

Und um unverdaute Crevetten.

Wenn ihr Roger mögt, wird er weiterleben.

In Staffel 2, 3, 793. Ich werd euch mit seinen Urururgrosseltern belästigen, um seine Psyche bis auf ihren Urururgrund auszuleuchten. Wir könnten seinen Stammbaum gar bis in die Antike verfolgen, wo er in Rom einst ... Ok, ich hör jetzt auf.





Ich bin aufgeregt.



Und mein innigster Dank geht an Patrick Toggweiler und Nadine Sommerhalder, die das Ganze überhaupt erst möglich gemacht haben.







* Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und realen Handlungen sind rein zufällig.



Oder auch nicht.