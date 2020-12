Leben

Die Reaktion, als «Kevin – Allein zu Haus» vergessen ging – 30 Jahre später

Schon 30 Jahre ist es her, als «Kevin – Allein zu Haus» im Kino erschien. Seither hat der Filmklassiker in der Weihnachtszeit Hochkonjunktur. Nun dürfen wir uns über ein kleines Remake erfreuen.

Einige Szenen aus «Kevin – Allein zu Haus» sind sicher auch dir im Gedächtnis geblieben. Magst du dich etwa daran erinnern, als Mutter Kate am Flughafen realisiert, dass sie etwas vergessen hat? Was war das denn nun schon wieder? Oh Gott, es war ihr Sohn Kevin. 😱 Als sie das realisiert, kippt sie um und schrie hysterisch «KEEEVIN!».

Aus dieser ikonischen Szene hat Catherine O’Hara, die im Film Kevins Mutter Kate McCallister verkörpert, nun – 30 Jahre später – ein Remake gemacht und auf TikTok veröffentlicht.

Der Gesichtsausdruck von damals sitzt bei der mittlerweile 66-jährigen Schauspielerin immer noch perfekt – wenn nicht noch besser.

Screenshot: tiktok/catherineoharaclips

Das Video haut die TikTok-User gleich aus den Socken. Es wurde bislang 444'100 Mal angeschaut, hat über 3000 Kommentare und wurde 21'600 Mal geteilt. Eine Userin schreibt, dass sie nicht aufhören kann, es zu schauen.

Dann hoffen wir mal, dass Macaulay Culkin nachzieht und aus dieser Schockszene ein Remake macht:

Hier kannst du dir das TikTok-Video angucken. Aber Achtung: Es hat tatsächlich Suchtpotential.

