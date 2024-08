Bild: watson/ninastiefel

Darum «rawdoggen» wir jetzt im Flugzeug

Das Wort «raw dogging» wurde früher benutzt, um Sex ohne Kondom zu beschreiben – auf TikTok bekommt es jetzt eine ganz andere Bedeutung.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

«Ah komm schon, ohne fühlt es sich viel besser an» – diesen Satz hat wahrscheinlich jede Frau, die Sex mit Männern hat, bereits einmal gehört. Oft wollen Männer ohne Kondom Sex, da es sich für sie angeblich besser anfühlt. Umgangssprachlich spricht man bei Sex ohne Kondom von Raw dogging. Auf TikTok geht das Wort jetzt aber in einem neuen Kontext viral – und belustigt Tausende von Menschen.

Angefangen hat diesen Trend der Creator Oiwudini. Er filmte sich während eines Fluges und schrieb zum Video: «Ich habe gerade einen 7-Stunden-Flug gerawdoggt, keine Kopfhörer, keinen Film und kein Wasser, mein neuer Rekord.» Dazu meinte er, dass er sich während der ganzen Strecke nur mit der Sicherheitskarte beschäftigt habe und so den Flug ohne Unterhaltung durchgestanden – also gerawdoggt – habe.

Und wie alles, was auf TikTok viral geht, wird es irgendwie zum Trend. So gibt es nun Dutzende von Videos, in denen Menschen davon erzählen, was sie rawdoggen – und keine Angst, niemand erzählt dabei Sexgschichtli. Hier einige Beispiele, was man alles rawdoggen kann:

Krank sein: Wenn man ohne Medikamente eine Grippe übersteht, hat man das krank sein gerawdoggt.

Schlafen gehen: Hörst du gerne zum Einschlafen noch Musik oder ein Hörbuch? Dann probier doch mal das Schlafengehen zu rawdoggen und dich nur mit deinen Gedanken auseinanderzusetzen. Gruselig, oder?

Autofahren: Wie wär's mal, morgens in völliger Stille im Stau zu stehen? Keine Ablenkung, keine Musik, nur du und dein Auto alleine gegen die Welt.

Wäsche machen: Man setzt sich beim Wäsche machen gerne vor den Fernseher oder hört einen Podcast. Aber nicht, wenn man rawdoggt. Setz dich mal vor die Waschmaschine und schau ihr beim Waschen zu, dann falte deine Kleider bei völliger Stille.

Feiern: Trinkst du dir mit deinen Freunden gerne mal den Abend schön? Dann probier doch mal aus, keinen Alkohol zu trinken, während sich deine Kollegen volllaufen lassen. Wie lange hältst du durch?

Raw dogging und Dopamine Detox

Jaja, diesen Trend kann man offensichtlich mehr als Scherz sehen. Das Video von Oiwudini kam jedoch sehr gut an, denn sein Raw-dogging-TikTok hat über 14 Millionen Aufrufe und 1,3 Millionen Likes. Viele inspiriert das Video, mehr Dinge ohne Ablenkung zu machen. Damit springen auch mehr Menschen auf den «Dopamine Detox»-Zug auf, der schon seit Monaten trendet. Bei diesem Trend geht es darum, seinem Gehirn «cheap» Dopamin zu entziehen.

Als cheapes, also billiges, Dopamin gilt dabei jegliche Unterhaltung, die unser Hirn nicht anstrengt und uns nicht wirklich glücklich macht. Beispielsweise das Scrollen auf dem Handy oder das Bingen von Serien. Dieses cheape Dopamin soll durch etwas ersetzt werden, was unserem Hirn langfristig gut tut, wie Lesen oder Puzzeln. Der Raw-dogging-Trend gibt dem Dopamine-Detox-Trend aber nochmals eine neue Tiefe, weil eben das cheape Dopamin gar nichts ersetzt und so dem Hirn erlaubt, sich zu langweilen. Etwas, was wir im Zeitalter von Smartphones verlernt haben, laut mehreren Studien aber für unsere Kreativität sehr wichtig ist. Wir sollten also alle etwas mehr rawdoggen.

Aber verwendet bitte weiterhin Kondome, danke!