Hide the Pain Harold zeigt dir, wie du Leben rettest – und es ist grossartig

Die neuste Aktion unseres liebsten Internet-Helden geht ans Herz. Buchstäblich.

András Arató, besser bekannt als Hide the Pain Harold, gibt den Takt vor: In Zusammenarbeit mit dem ungarischen Rettungsdienst hat die Meme-Legende ein fantastisches Aufklärungsvideo veröffentlicht, in dem er dir zeigt, zu welchen Songs du eine Herzdruckmassage ausübst.

Das ist mal ein richtiger Lifehack.

Video: youtube/OMSZA

Hier gibt es die ganze lebensrettende Playlist:

Und falls du es noch nicht gespielt hättest:

