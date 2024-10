Die Minions würden ihn lieben. bild: twitter/@FrankTru1

Einfach die besten Memes und Karikaturen, die Elon Musks Wahnsinn auf den Punkt bringen



Wie Elon Musk sich sieht und wie alle anderen ihn sehen

Warum der vermögendste Mensch der Welt Twitter erworben hat

Wenn jemand leise Kritik an Musk äussert

Der Tesla-Chef an der Arbeit

Wie Twitter unter Elon Musk funktioniert

Wie Musk Donald Trump Stimmen sichern will

Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Musk will bis zur Präsidentschaftswahl täglich eine Million US-Dollar (rund 865'000 Franken) an Unterzeichner einer Petition verschenken. Musk will so in den hart umkämpften Bundesstaaten (Swing States) besonders viele Konservative dazu bringen, sich für die Wahl zu registrieren.

Wenn Trump tatsächlich wieder Präsident werden sollte

Musks Entwicklung im Laufe der Zeit bild: twitter/@birdhustle

Der Elon von früher

Der Elon von heute

Wenn du ein Auto von Elon Musk gekauft hast

Eigentlich hätten wir die Zeichen sehen müssen …

Warum Elon Musk Tesla übernommen hat und nun auf Donald Trump setzt

Musk will weiter von Staatshilfen und Subventionen profitieren und stellt sich daher hinter Trump.



Musks Unternehmen profitieren von Subventionen. Die «New York Times» hat kürzlich im Detail dargestellt, wie seine Unternehmen SpaceX und Tesla Hunderte Verträge in Milliardenhöhe mit verschiedenen US-Bundesämtern ausgehandelt haben. Musk stellt sich also hinter Trump, um im Falle eines Wahlsieges des Republikaners weiter vom Staat zu profitieren. Er will auch Einfluss auf die Ämter, die seine Unternehmen regulieren, da unzählige Untersuchungen gegen SpaceX, Tesla, Neuralink und Twitter laufen.



Dazu kommen Umweltvorschriften, die Musk nicht schmecken. Auch hier wäre ein Präsident Trump von Vorteil für ihn. Trump will Musk gar den Posten eines «Beauftragten für Effizienz» anbieten.



Wenn du geglaubt hast, er wolle den Planeten retten, und merkst, dass er einfach alles tut, um der wohlhabendste Mensch der Welt zu bleiben

Warum Musk nur noch nervt

Elon Musks Tagesablauf

Wenn du dich darauf vorbereitest, Falschinformationen vor den US-Wahlen zu verbreiten

Obacht, nicht verwechseln!

Musk 2022 vs. Musk 2024

Wie uns Musk inzwischen vorkommt

Elon Musks Rede richtig übersetzt Video: watson/Michael Shepherd

Woke-Elon vs. MAGA-Elon

Wenn du in ein «grünes Unternehmen» investierst und der CEO zum grössten Trump-Supporter mutiert

Wenn dir Musk seit zehn Jahren erzählt, dass dein Tesla demnächst autonom fahren kann

Tesla-Aktionäre be like

Tesla-Design mit Liberal-Elon vs. Tesla-Design mit MAGA-Elon

Wer den Nobelpreis wirklich verdient

Wenn du den Nagel auf den Kopf triffst

Jep

Und zum Schluss noch dies

