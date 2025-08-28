wolkig, aber kaum Regen18°
Leben
Streaming

«7 vs. Wild» Staffel 5 – alle Infos

7 vs. Wild Staffel 5 Amazonas
Die Survival-Show geht schon bald in ihre bereits fünfte Runde.Bild: amazon

«7 vs. Wild» Staffel 5: Start, Teilnehmer und Stream bei Amazon – alle Infos

Diesen Herbst geht es in die Tiefen des Amazonas-Gebiets. Neue Teilnehmer:innen stellen sich bei «7 vs. Wild» ihrer bisher wohl härtesten Challenge. Alle Infos zur bevorstehenden Staffel gibt es hier.
28.08.2025, 15:0728.08.2025, 15:07
Michelle Nuhn / watson.de
Mehr «Leben»

Hier geraten sogar Überlebenskünstler irgendwann an ihre Grenzen. Denn egal, ob vor der Kulisse eines abgestürzten Flugzeugs irgendwo im Nirgendwo Neuseelands oder in der schwedischen Wildnis, «7 vs. Wild» hat in der Vergangenheit abermals bewiesen, dass es immer für eine Überraschung gut ist.

Doch der Schöpfer der Survival-Show, Fritz Meinecke, ist dieses Jahr zum ersten Mal nicht involviert. Erst im Juni hatte er seinen überraschenden Ausstieg aus der Produktion verkündet.

Dennoch verspricht das neue «7 vs. Wild»-Kapitel schon jetzt die bislang gefährlichste Challenge. Hier sind alle Infos zu Staffel fünf.

Inhaltsverzeichnis
Der Drehort von Staffel 5Die Teilnehmer und TeilnehmerinnenStart von Staffel 5 bei Amazon und Youtube

Der Drehort von Staffel 5

Dieses Jahr setzt sich die Produktion hinter «7 vs. Wild» wohl das Ziel, alles zuvor Dagewesene noch einmal zu übertreffen. Deswegen verschlägt es die Teilnehmer:innen der fünften Staffel nach Kolumbien – genauer gesagt, in den tiefen Dschungel des Amazonas-Gebiets.

Mit dem neuen Drehort wage man sich in «bisher unerforschtes Territorium», heisst es in der offiziellen Mitteilung von Amazon. So wird nicht nur das Durchhaltevermögen, sondern auch der Überlebensinstinkt der Gruppe unter extremen Bedingungen auf die Probe gestellt.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen

In Staffel fünf befinden sich unter den sieben Teilnehmer zwei Profis vom Fach. Mit Joe Vogel und David Leichtle gibt es gleich doppelte Survial-Experten-Power. Ausserdem stossen mit Jeannine Michaelsen und Imke Salander zwei Moderatorinnen zum diesjährigen Cast dazu.

Das Frauen-Duo wird zu einem Trio mit der Unterstützung von Content Creatorin Fibii. Auch für den Entertainment-Faktor ist in diesem Jahr gesorgt. So bringen Influencer Kris Grippo und Youtuber AviveHD wohl den nötigen Humor und Witz mit in das Format.

Alle diesjährigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Überblick:

  • Joe Vogel (Survival-Experte)
  • David Leichtle (Survival-Experte)
  • Jeannine Michaelsen (Moderatorin)
  • Kris Grippo (Schweizer Content Creator)
  • AviveHD (Gaming & Comedy Creator)
  • Imke Salander (Fitness-Creatorin & Sportmoderatorin)
  • Fibii (Gaming & Content Creatorin)

Start von Staffel 5 bei Amazon und Youtube

Prime Video hat nun endlich den offiziellen Start der Survival-Show verkündet. So startet das Abenteuer im Amazonas schon ab dem 7. Oktober bei dem Streaming-Dienst. Fast zwei Wochen später, ab dem 20. Oktober, gibt es die Folgen dann auch auf Youtube zu sehen.

Die Zuschauer und Zuschauerinnen können sich dann auf insgesamt 16 Hauptfolgen von «7 vs. Wild» freuen. Auch in diesem Jahr liefert die Produktion wieder exklusive Behind-the-Scenes Episoden. Geplant sind zehn Ausgaben, die parallel zur Show auf Youtube veröffentlicht werden.

Analyse
Vergiss «7 vs. Wild»! Nun kommt die härteste Survival-Show der Welt (endlich) zu uns
