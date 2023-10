Heute ist Welthundetag! Hier: 25 Memes, die jeden zum Schmunzeln bringen

Jährlich am 10. Oktober wird der beste Freund des Menschen gefeiert. Und weil Hunde nun mal lustig, schusselig und liebevoll zugleich sind, kommt hier eine Ehrung in Form von Memes. Weil diese Memes ziemlich akkurat beschreiben, wie es sich zusammen mit Hund so lebt.

Ps. Wir entschuldigen uns schon mal für die Hundehoden, die du gleich zu sehen bekommst ... Hühü.

Diese Fotos wurden gemacht, bevor der Fotograf ihn ‹guter Junge› nannte und danach.

Mein Hund hat einen Haarschnitt bekommen. Jetzt sieht er aus, als hätte er das Trinken aufgegeben.

Der Hundefriseur hat die Haare meines Huskys geschnitten, ausser jene am Kopf. Ich kann nicht aufhören, zu lachen.

Ich, wie ich noch 13 Jahre nach dem Duschen im Handtuch so dasitze.

Ich, wann auch immer mein Hund in einer süssen Position liegt.

(Unübersetzbar. Aber es kommen Nüsse drin vor. :))

Dieser Tierarzt hat einen Trosthund, der kranken Hundepatienten hilft, zu wissen, dass alles gut wird.

Ich, wie ich mein Geld ausgebe, im Wissen, dass ich eigentlich kein Geld ausgeben sollte.

Mein Hund ist nutzlos ... Wir wurden beide von einem anderen Hund gejagt.

Wenn du hungrig bist und jemand versucht, witzig zu sein.

Kartoffel oder Pit Bull.

Beschreiben Sie Ihr ideales Arbeitsumfeld.

‹Hey, ich bin in 5 Minuten da. Bist du fertig?›

Ich:

Wie es sich für mich anfühlt, mit meinem Hund das Bett zu teilen.

Ich finde es einfach lustig, wenn Hunde-Augen das hier machen.

Ich werde Sie das nicht noch einmal fragen: Was ist in Ihrem Mund?

Eigene Scheisse fressen.

Ein feiner Käse mit einer kleinen Tablette in der Mitte.



«Willst du in den Park gehe-»

Kommst du abhängen?

Nein, mein Hund hat Geburtstag.

Lol, was?​

Wenn du realisierst, dass du dir statt eines Hundes einen Eisbären zugetan hast.

Frau verkleidet ihren Hund als Wischmop, und das ist vermutlich das beste Tier-Kostüm, das ich je gesehen habe.

Wenn du kochst, und dir fällt ein Fleischbällchen auf den Boden.

Ich: Öffne eine Tüte mit Snacks in einem anderen Raum.

Mein Hund:​

Wenn dein Mensch sagt: «Wer ist ein guter Junge?», und du weisst schon, dass du es bist.

In diesem Sinne: Happy Welthundetag!

Hier, Hundekuchen:

(sim)

Und imVideo: Wenn deine Kollegen wie Hunde wären

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

