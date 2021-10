Dieser Strassenhund geht gerade viral, weil er jeden Tag durch Istanbul pendelt

Mehr als nur Kürbissuppe: Diese Rezepte mit Kürbis schmecken genauso gut

Die Auswahl an Kürbisrezepten ist so bunt wie all die über tausend Sorten, welche die Familie der Kürbisse zu bieten hat. Diese Rezepte solltest du unbedingt einmal ausprobieren:

Die Herstellung ist etwas aufwendig, aber es lohnt sich – versprochen!

Rezept ergibt circa 2 Portionen

400g Kürbis200g Kartoffeln200g Dinkelmehl2 TL Salz

👩‍🍳 Kürbis und Kartoffeln weich kochen. Kürbis schälen, von den Kernen befreien und pürieren. Kartoffeln schälen und mit einer Gabel zerdrücken.

👩‍🍳 Gemüse mit …