freundlich12°
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Zoo Basel sichert den Erdbeergraben für das neue Parking

Ein sogenannter Anker besteht aus mehreren Stahlseilen, welche die Bauarbeiter die bis zu 25 Meter tief unter den Gleisen und der Binningerstrasse fixieren.
Ein sogenannter Anker besteht aus mehreren Stahlseilen, welche die Bauarbeiter die bis zu 25 Meter tief unter den Gleisen und der Binningerstrasse fixieren.Bild: Zoo Basel

Zoo Basel sichert den Erdbeergraben für das neue Parking

01.10.2025, 13:17

Der Zoo Basel steht mitten Vorbereitungsarbeiten für das Parkhaus unter dem Erdbeergraben. Aufgrund der engen Platzverhältnisse gleich neben den Bahngleisen werden zurzeit sogenannte Anker zur Stabilisierung installiert, wie die Zoo-Leitung am Mittwoch vor den Medien erklärte.

Ein solcher Anker besteht aus mehreren Stahlseilen, welche die Bauarbeiter die bis zu 25 Meter tief unter den Gleisen und der Binningerstrasse fixieren. Diese sollen eine Stützwand mit 250 Grossbohrpfählen sichern.

Ist einmal diese «Wanne» für das Parking bereit, werden im Frühling 2026 die Arbeiten für den Rohbau beginnen, wie Henning Peters, Leiter Projekte und Betrieb beim Zoo Basel, erklärte. Die Vollendung ist für Ende 2027 geplant.

Die unmittelbare Nähe zu den Gleisen stellt die Arbeiten vor besondere Herausforderungen. Um den Bahnbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten, überwachen drei Messstationen sowie 450 Messprismen die Bauzone. Zudem schützt eine provisorische Wand zwischen Baustelle und Schienen den Bahnverkehr, wie Peters weiter sagte.

Das Parkhaus ist Teil des Masterplans «Zolli 2049». Dieser sieht unter anderem vor, dass die heutigen Parkplätze vor dem Haupteingang verschwinden, was den Weg frei macht für eine Erweiterung des Zoos. Anstelle der heutigen 140 Parkplätze soll es deren 285 im Parkhaus geben. Diese können zum Teil auch von Pendlern und Anwohnern genutzt werden.

Anlage mit Bergpapageien geplant

Ebenfalls Element des Masterplans ist die Aufstockung des Verwaltungsgebäudes gleich neben der Löwenanlage. Mehrere Betonstützen, die bereits zu sehen sind, werden künftig einen dreigeschossigen Holzaufbau tragen. Der Betrieb in den unteren Etagen läuft während der Bauarbeiten weiter, wie Peters weiter erklärte – so etwa Räume für das Personal und die Heuschreckenzucht für die Fütterung der Tiere. Der erweiterte Verwaltungsbau soll Ende 2026 fertig sein.

Zudem gab der Zoo bekannt, welche Tiere zuerst im Rahmen des Masterplans in Genuss einer neuen Anlage kommen werden. Keas, neuseeländische Bergpapageien, werden beim heutigen Urson-Gehege gleich beim Eingang einziehen. Ziel ist eine Eröffnung im Jahr 2028. Als Teil eines neuen Themenbereichs «Australis» sollen die Gäste die Papageien aus nächster Nähe beobachten können. (sda)

Mehr zum Thema Zoo:

Elefantenkalb Zali stirbt nach Unfall im Zoo Zürich
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
4
Und ewig lockt die Einheitskasse
5
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
Meistgeteilt
1
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
2
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
3
Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
4
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
5
So bringst du Lionel Messi zum Lachen …
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
So schnell gelangten wohl noch selten News aus Zürich mitten ins Herz der Filmbranche. Oder wie Emily Blunt sagt: «Das ist eine KI? Meine Güte, wir sind verloren.»
Tilly Norwood wird nie einer Schauspielgewerkschaft beitreten oder auch nur ein einziges Wort gegen eine Regieanweisung äussern, wird keine hohen Gagen, keine geregelten Arbeitszeiten und kein glutenfreies, makrobiotisches Catering verlangen. Sie wird nie krank sein oder Kopfschmerzen kriegen, keine Menstruationsbeschwerden haben und auch nicht schwanger sein. Oder älter werden. Sie wird immer clean, nett und leistungsbereit sein. Und eine Frau ohne Rechte. Die Porno-Industrie dürfte sich die Hände reiben.
Zur Story