Leben

Tier

Thailand: Da kommst du in die Küche und siehst das



Stell dir vor, ein Elefant stöbert in deiner Küche nach Snacks 😱

In Thailand traf eine Frau in ihrer Küche auf einen ungewöhnlichen Einbrecher: ein hungriger Elefant, der auf der Suche nach einem nächtlichen Snack war.

In den frühen Morgenstunden ist die Thailänderin Ratchadawan Puengprasoppon durch ein lautes Krachen geweckt worden. Als sie in ihre Küche ging, entdeckte sie nicht etwa einen gewöhnlichen Einbrecher. Sie wurde von einem Elefantenkopf, der durch ihre Küchenwand ragte, überrascht.

Der Elefant war auf der Suche nach etwas Essbarem und durchwühlte mit seinem Rüssel die Küchenschubladen. Dabei warf er Pfannen und Küchenutensilien zu Boden. Ratchadawan filmte den Naschangriff und meldet sich anschliessend bei einem Behördenvertreter des Nationalparks.

Video: watson

Dieser erklärte ihr, wie es zum Überfall kam und riet ihr, keine Essensreste herumliegen zu lassen – besonders nichts Salziges. Wenn Elefanten während der Regenzeit nicht genug salzige Nahrung finden, würden sie in den umliegenden Dörfern danach suchen.

«Das ist ein wirklich schwieriges Thema, sowohl für die Menschen als auch für die Elefanten», sagt Dr. Joshua Plotnik, der die Elefantenpopulation im Salakpra Wildlife Sanctuary im Westen Thailands untersucht. In einigen thailändischen Dörfern dringen Elefanten fast jede Nacht in die Ackerflächen von Bauern ein.

Wenn man das Bedürfnis der Elefanten nach Nahrung, Wasser und anderen Ressourcen nicht in ihrem natürlichen Lebensraum befriedigt, suchen sie ihre eigenen Wege, um an diese Ressourcen zu gelangen, so der Arzt.

Laut dem Thai Elephant Conservation Center gibt es zirka 3000 wilde Elefanten in Thailand. Die Konflikte zwischen Mensch und Elefant können teils böse Enden. In diesem Fall ging es für beide Parteien friedlich aus. Der Elefant hat nach seinem Überfall etwas Salziges gekriegt. Der Frau wurde versprochen, dass ihr Haus repariert wird. (cst)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Mosha, der Elefant mit der Beinprothese 1 / 7 Mosha, der Elefant mit der Beinprothese quelle: x02943 / athit perawongmetha Mysteriöses Massensterben von Elefanten in Botswana Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter