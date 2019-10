Leben

Trailer

«The Witcher»: Neuer, epischer Trailer und Startdatum



Netflix zeigt epischen Trailer zu «The Witcher» und nennt endlich ein Startdatum

Wenn du Fan von «The Witcher» bist und auch schon sehnlichst auf die Serien-Adaption wartest, dürftest du sicher auch langsam etwas nervös geworden sein. Obwohl Netflix die Serie noch für 2019 angekündigt hatte, war «The Witcher» auch nicht in der Release-Liste vom November zu finden.

Schon dabei? Filme und Serien Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Filme und Serien

Nun hat Netflix aber nicht nur einen neuen Trailer veröffentlicht, sondern ENDLICH auch ein Datum genannt: Die Serie wird am 20. Dezember live gehen. Wer sich alle Folgen nicht sowieso schon am Erscheinungsdatum reinzieht, hat also über die Feiertage genug Zeit, um sich das Serien-Event genüsslich zu Gemüte zu führen.

«The Witcher» besteht nicht aus einer einzigen, grossen Geschichte, sondern aus mehreren kleinen und grösseren Storys. Im Wesentlichen geht es um den Hexer Geralt, der durch die Lande zieht, um für Geld gegen Monster zu kämpfen. In der Serie wird der Hexer von Superman-Darsteller Henry Cavill gespielt. Er selbst ist ein grosser Fan der Buchvorlage und hatte sich entsprechend akribisch auf die Rolle vorbereitet.

Umfrage Wirst du dir «The Witcher» anschauen? Ja! Und zwar gleich am ersten Tag!

Ja! Aber ich weiss noch nicht genau wann.

Vielleicht.

Nope.

Abstimmen 2 Ja! Und zwar gleich am ersten Tag! 0%

Ja! Aber ich weiss noch nicht genau wann. 0%

Vielleicht. 0%

Nope. 0%

(pls)

Abonniere unseren Newsletter