Helene Fischer trifft auf Florian Silbereisen – und es fliessen Tränen

Helene Fischer gönnt sich mal was Frisches! Wir freuen uns für sie

Die Bosslady des deutschen Schlagerpops datet jetzt ihren Tänzer und Akrobaten. Das kann man verstehen. Sehr gut sogar. Andere machen das auch so.

Dass Helene Fischer mehr will als sich einfach so durchs deutsche Schlagergewerbe durchzuwursteln, hätten wir schon 2013 merken können. Da trug sie für ihren Überhit «Atemlos» einen roten Catsuit. Einen roten Catsuit? Kannten wir den nicht schon von Britney Spears? Genau! Aus dem vorsintflutlichen Spassjahr 2000, aus «Oops! ... I Did It Again»! Helene Fischer trug 2013 eine mit Rüschen, Schulterzacken und Glitter gepimpte Fassung des Britney-Suits. Er schrie: Move over, Bitch!

Und siehe da, 2018, …