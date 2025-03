Heidi mit ihren Männermodels. Bild: Germanysnexttopmodel/instagram

Kunde sorgt bei «GNTM» für Eklat – Models boykottieren Job

Bei einem «GNTM»-Casting kracht es gewaltig. Wegen einer Bemerkung zu seinem Körper stürmt ein Kandidat aus dem Casting.

Kilian Beck / watson.de

Drama gibt es in jeder «GNTM»-Staffel. Normalerweise liefert diesbezüglich das Umstyling ab, doch in der Ausgabe, die ProSieben am 26. März ausstrahlt, kommt es eher unerwartet zu einem Eklat.

Bei der Folge dreht sich alles um die Castings, bei denen die Models Magazine-Shootings oder Laufsteg-Jobs absahnen können. Bei besagtem Casting, welches im Eklat mündet, geht es um ein Box-Shooting. Passend dazu findet das Casting auch im Box-Studio statt.

Im Mittelpunkt steht dabei Oliver Rauh, stellvertretender Chefredakteur des Magazins «Approved», der mit einem Urteil eine Kettenreaktion auslöst.

«GNTM»: Eklat um Mode-Journalist

Kandidat Faruk soll «mehr Workout» machen, kommentiert Rauh den Körperbau des 21-jährigen Dortmunders. «Spinnt der?», reagiert Faruk prompt. Die darauffolgende Konfrontation mündet darin, dass Samuel und Jannik in Solidarität mit Faruk dem Magazin absagen.

Faruk verlässt schimpfend die Box-Halle, in der das Shooting stattfinden sollte. Vor der besagten Aussage hatte Rauh noch Faruks Weg zu einem gesunden Körperbild hervorgehoben. Trotzdem: Rauh sei «respektlos», so Faruk. Mit seinem «Bierbauch» solle er nicht die Körper anderer Leute kommentieren.

Schon kurz darauf fühlt Rauh sich missverstanden. «Es war nicht beleidigend gemeint», er in einem klärenden Gespräch, zu dem Faruk, Jannik, Samuel und andere als moralische Unterstützung mitbrachte.

Faruk fühlt sich angegriffen. Bild: germanysnexttopmodel/instagram

Der Lehramtsstudent Faruk erklärt Rauh: «Sie entschuldigen sich dafür, wie ich es wahrgenommen habe, nicht dafür, was sie gemacht haben.» Anschliessend entschuldigt sich Faruk noch für den Bierbauch, aber nicht für seine «berechtigte Wut».

«GNTM»-Kandidaten solidarisieren sich mit Faruk

«Da es um Teamplay geht, und wir alle hinter Faruk stehen, haben wir entschieden, den Job nicht anzunehmen», setzt Jannik nach. Rauh reagiert irritiert: Wenn es einen «Generationenkonflikt» gebe, dann müsse er jetzt wohl die «neue Sprache» lernen, kommentiert den Streit knapp.

Auf seiner Website schreibt Rauh vom »modernen und authentischen Gefühl, einem Gefühl für das Jetzt«, als dem, wonach er bei Models suche. Davon fühle er sich »wahrhaftig berührt".

Kurz darauf entscheiden sich Kevin und Moritz um, Pierre schliesst sich ihnen an. «Es geht um Jobs», sagt Kevin über seine Motivation. Pierre hingegen meint: «Wir wollen modeln.» Rauh ist jetzt entspannt. Er «gratuliere» den dreien zu der Entscheidung, sie sei «auch eine Stärke». Nach dem Shooting dankt er den Dreien für «den supertollen Tag».

Faruk hingegen bringt der Streit ein «Shoot-Out»-Duell gegen Alex ein, das nächste Woche entscheiden soll, wer aus dem Model-Penthous in Los Angeles ausziehen muss.

Heidi Klum kommentiert den Streit ebenfalls gegenüber Faruk: «Was meinst du, was ich die ganze Zeit sagen möchte, und nicht tue?», fragt sie ihn. Faruk entgegnet danach, er «muss» sich darauf einstellen, dass er verletzende Kommentare ertragen zu haben werde. Er sei wütend auf sich selbst, dass er so auf Rauhs Aussage reagiert habe.

«GNTM»: Tim, Mattes und Lian scheiden aus

Im Gegensatz zu Faruk haben Tim, Mattes und Lian keine Chance mehr, sich im Model-Penthouse zu halten. Sie überzeugen Klum und Gastjuror Elias Becker, den Sohn von Boris Becker, nicht.

Im Penthouse treffen die Männer erstmals auf die parallel konkurrierenden Frauen.