Katja Krasavice enthüllt neues Tattoo – Fans werfen ihr Ideenklau vor

Imke Gerriets / watson.de

Katja Krasavice ist bekannt dafür, regelmässig ihren Look zu verändern. Ihr Markenzeichen sind die langen Haare, die bunten Fingernägel und die knappen Outfits. Auf ihrer Haut hat sie zudem zahlreiche Tattoos. Die Künstlerin steht darüber hinaus offen zu ihren Schönheitseingriffen.

Vor Kurzem teaserte Katja auf ihrem Instagram-Account an, dass sie eine weitere Veränderung an ihrem Körper plane. Sie gab an, sich ein neues Tattoo stechen zu lassen. In ihrer Story sagte sie: «Dieses Tattoo würde sich niemand trauen, aber ich bin Katja, ich trau mich das. Oh mein Gott, ich werde das so safe bereuen.» Schliesslich enthüllte sie das Motiv. Prompt hagelte es zahlreiche Reaktionen und viele Fans warfen ihr plötzlich Ideenklau vor.

Katja Krasavice zeigt ihr neuestes Tattoo

Auf ihrem Instagram-Account sagte Katja Krasavice zunächst in einem Video: «Ich habe mir das krasseste Tattoo ever stechen lassen. Es ist einfach unter meiner Haut, ich werde es so bereuen.» Die 27-Jährige erklärte: «Und zwar habe ich mir einen QR-Code tätowieren lassen, der zu meiner Onlyfans-Seite führt. Glaubt ihr nicht? Ich mache es jetzt live.» Prompt zeigte Katja, dass man, wenn man ihr Tattoo mit dem Handy scannt, tatsächlich auf ihrem Onlyfans-Profil landet.

«Es ist so krass, ich bin nicht nur die erfolgreichste Frau auf Onlyfans in Deutschland, sondern ich habe es auch auf meiner Haut: Pay me, Bitch», fügte sie hinzu. Im Anschluss rief sie ihre Fans dazu auf, den Code zu scannen und es selbst auszuprobieren. Gerade erst feierte sie einen Meilenstein auf Onlyfans. Sie sei nämlich in der oberen Top-Liste von 0.01 Prozent der Creator, gab sie an. Im Monat verdiene sie mit dem Content auf der Plattform nicht unter sechsstellig, verriet sie zudem beim OMR-Festival.

Fans äussern ihren Unmut

Nachdem Katja ihr neuestes Tattoo enthüllte, gab es neben viel Zuspruch für ihre Idee auch den Vorwurf, dass diese gar nicht von ihr stammen würde. So soll nämlich «Ex on the Beach»-Kandidatin und «Playboy»-Model Anastasia Hale sich bereits vor langer Zeit ebenfalls dazu entschieden haben, den QR-Code von ihrer Onlyfans-Seite zu tätowieren. Ein Nutzer schrieb unter Katjas Beitrag prompt: «Die Idee ist von Anastasia geklaut.» «Das hat Anastasia schon lange», betonte eine Followerin.

Zudem merkte jemand anderes an: «Das hast du Anastasia nachgemacht, schade. Das ist definitiv nichts, was noch nie jemand gemacht hat oder einzigartig ist.» Ein anderer gab an: «Sie hat sich auch ihren Onlyfans-QR-Code stechen lassen. Ich habe echt mit was richtig Krassem gerechnet, als du sagtest, das traut sich niemand.»

Immer wieder wurde der Realitystar in den Kommentaren markiert, sodass der Post nicht an ihr vorbeiging. Schliesslich meldete sich Anastasia in ihrer Story selbst zu Wort und schrieb: «Wusste doch, ich werde Trendsetter.» Katja selbst ging darauf nicht weiter ein.