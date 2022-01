Diese Zwillinge haben verschiedene Jahrgänge

«Was? Warum bist du ein ganzes Jahr älter als dein Zwillings-Geschwister?» Diese Frage müssen Aylin und Alfredo in Zukunft wohl öfters klären. Denn die frischgeborenen Zwillinge feiern ihren Geburtstag nicht bloss an einem anderen Tag oder Monat, sondern unterscheidet sie gleich ein ganzes Jahr. Zumindest, was das Geburtsjahr betrifft.

Eines kam an Silvester, das andere im neuen Jahr

Denn eigentlich ist Alfredo nur 15 Minuten älter als Aylin. Er kam am 31. Dezember 2021 um 11:45 Uhr zur Welt. Aylin hingehen erblickte das Licht der Welt, als die Uhr bereits Mitternacht schlug.

Das bedeutet, dass ihr Geburtstag auf einen anderen Tag, Monat und ein anderes Jahr fällt. Gemäss Angaben der Klinik handle es sich damit um eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2 Millionen. «Was für eine tolle Art, das neue Jahr zu beginnen», sagte die Hebamme zur US-amerikanischen Zeitschrift «People».

Zwillinge werden in der Regel im Abstand weniger Minuten oder Stunden geboren. So hat der Grossteil der Zwillinge am selben Tag Geburtstag. (cst)