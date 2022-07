«Diese Geschichte hat mich von der ersten Seite an in ihren Bann gezogen. Ich will nicht spoilern, deshalb nur so viel: Unbedingt im Anschluss an die Lektüre den Autor googeln. Der Hintergrund von Yukio Mishima wirft nochmals ein anderes Licht auf das Werk. Und am besten gleich der Ferienbegleitung weiterreichen, das Buch bietet viel Diskussionsstoff.»

«Okay, das mag ein unerwarteter Tipp sein und er ist – ich gestehe – sehr emotional geleitet. Peter Balsiger war mein erster Chef beim «SonntagsBlick», und ich habe ihn nicht nur menschlich sehr geschätzt, ich habe von ihm schreiben gelernt. Die Story ist typischer amerikanischer Thriller-Stoff: Ein Schweizer Journalist mit einer entfernten Ähnlichkeit zu Balsiger war einst Kriegsreporter in Vietnam. Danach verdient er als Banker viel Geld und zieht sich auf Goa zurück. Weil die Tochter seines besten Freundes ihn bittet, ihren verschollenen Vater in Burma zu finden, stürzt er sich wieder ins Abenteuer, gerät zwischen die Fronten von CIA, Chinesen und Drogenbanden, entdeckt seinen Freund in einem abgelegenen Dorf im Dschungel, verliert ihn im Kampf mit der Drogenmafia, nimmt dann seinen Platz ein, wird von einer französischen Journalistin aufgespürt, verliebt sich in sie, verliert auch sie an die Drogenmafia und rächt sich am Schluss. Tolstois «Krieg und Frieden» und Prousts «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit» sind suboptimal für die Bruthitze, welche uns diesen Sommer wohl begleiten wird. Balsigers flott geschriebener Thriller erfüllt den Zweck. Und hey: Ehret einheimisches Schaffen!»

«Pretty Little Liars» kommt zurück – alles, was du zum Reboot wissen musst

Lange haben wir mitgefiebert. Dann war plötzlich Schluss. Nun kommt «Pretty Little Liars» zurück – mit einer neuen Besetzung.

«Got a Secret can you keep it, swear this one you'll save, better lock it in your pocket, taking this one to the grave»