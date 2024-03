«Ich weiss nicht mal, wie man diesen Kaffee wirklich nennt, aber: Ich lasse mir einen Kaffee in eine grosse Tasse, schütte den Rest mit kalter Milch auf und wärme das ganze unter den stets fragenden Blicken meiner Mitarbeitenden in der Mikrowelle auf. Geschäumte Milch ist überbewertet.»

«Ich habe am liebsten arabischen/türkischen Kaffee. Da kommen schöne Erinnerungen an Istanbul hoch.»

Dass ausgerechnet der Flat White so gefeiert wird, löst in der watson-Redaktion eine Debatte darüber, welche «Kaffee»-Variation den die beste ist. Das sind unsere Favoriten:

Das animierte Google-Doodle feiert den Flat White – ein beliebtes Kaffeegetränk, das aus einem Espresso (oder zwei Ristretto) und aufgeschäumter Milch besteht. Der Flat White hat seinen Ursprung in Australien und Neuseeland. Google ehrt den Flat White, weil er am heutigen Tag im Jahr 2012 in das Oxford English Dictionary aufgenommen wurde.

Fuck you, Finn!

Valentina ist verliebt. Nicht in mich. In Finn. Der Loser der Situation: ich.

Valentina war endlich wieder Single. Also, sie war immer Single, aber eine Weile gab's ja neben mir noch einen anderen Typen, Marcel. Dass es Marcel gab, fand ich nicht gut, aber ich durfte es natürlich nicht «nicht gut» finden, weil, Valentina und ich haben ja keine monogame Beziehung, wir haben gar keine Beziehung, was wir beide gut finden, aber wir haben auch nicht nichts, was auch gut ist, aber wenn dann da noch so ein Horst, respektive Marcel, ist, dann ist, was wir haben, natürlich bisschen weniger gut. Aus verschiedenen Gründen. Sie war öfter, wenn ich sie treffen wollte, «busy». Was sie machte, sagte sie nie, musste sie auch nicht, wusste ich eh: Marcel. Sie war auch eher mal «zu müde». Warum, war mir ebenfalls klar. Ich fand die Situation, je länger sie gedauert hat, nicht besser, aber ich habe mich damit abgefunden.