Welcher Filmstar wurde für seine Rolle geboren?

Manchmal passt die Besetzung eines Films / einer Serie so gut, dass du dir beim Schauen denkst, dass dieser Schauspieler oder diese Schauspielerin genau für diese Rolle geboren wurde. Kein anderer hätte es so gut hingekriegt. Es passt einfach alles an diesem Charakter.

Wir haben uns in der watson-Redaktion umgehört und die besten Meinungen möchten wir euch nicht vorenthalten. Am Schluss darfst du natürlich deine in die Kommentare schreiben. Wen haben wir vergessen, der unbedingt auch auf diese Liste gehört?

«Michael Madsen als sadistischer Mister Blonde in ‹Reservoir Dogs›.» Patrick Toggweiler

Bild: ascot

«Kevin James bei ‹King of Queens›! Ohne ihn wäre die Serie vermutlich niemals so zum Erfolg geworden. Er ist einfach prädestiniert für diese Rolle. Seine sympathische und leicht dümmliche Art passt perfekt zu dem Charakter.» Sergio Minnig

Bild: Hanley Productions Inc.

«Jim Parsons als Sheldon Cooper in ‹The Big Bang Theory› passt wie die Faust aufs Auge.» Corina Mühle

Bild: cbs

«Tom Felton als der kleine, miese Malfoy in ‹Harry Potter›.» Lara Knuchel

Bild: warner bros

«Ganz klar: Emilia Clarke als Daenerys Targaryen bei ‹Game of Thrones›.» Chantal Stäubli

Bild: HBO

«Matthew Perry in der Rolle von Chandler Bing (‹Friends›).» Amber Vetter

Bild: warner bros.

«Frances McDormand als Mildred Hayes in ‹Three Billboards Outside Ebbing, Missouri›, einfach nur perfekt. Es ist so einfach, ihr diesen aufrichtigen Hass und die Wut abzukaufen, ohne dabei aber die Empathie aus den Augen zu verlieren.» Carlo Natter

Bild: blueprint pictures

«Sam Heughan als Jamie Fraser in ‹Outlander›!» Corina Mühle

Bild: sony pictures

«Ganz klar Al Pacino als Michael Corleone in ‹Der Pate›.» Nik Helbling

Bild: paramount pictures

«Sylvester Stallone in ‹Rocky› als dümmlicher Boxer, der das Herz am rechten Fleck hat.» Nik Helbling

Bild: Chartoff-Winkler Productions

«Viggo Mortensen als Nikolai in ‹Eastern Promises›.» Carlo Natter

Bild: Kudos Film and Television

«Harry Potter als Harry Potter 🪄.» Elias Ulmann

Bild: giphy

Jetzt bist du dran: Welcher Schauspieler ist deiner Meinung nach für seine Rolle geboren? Schreibe es in die Kommentare!

