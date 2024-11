«Ich habe in den Ferien am Strand Muscheln gesammelt, die ich dann bei uns an der Strasse zum Verkauf angeboten habe. Lief ziemlich gut.



Meinen besten Deal habe ich aber mit dem Fangen von Schlangen gemacht: Wir sind im Sommer immer am gleichen Ort in der Toskana bei Freunden in den Ferien. Die haben einen Naturpool, in dem es neben Fröschen eben auch Schlangen gibt. Die sind zwar völlig ungefährlich und können nicht beissen, einigen Feriengästen war trotzdem unwohl, im gleichen Teich mit Schlangen zu schwimmen. Also wurde ich einen Sommer lang dafür bezahlt, diese zu fangen und an einem anderen Gewässer auszusetzen.



1 Euro pro 10 Zentimeter Schlange gab es. Da habe ich ziemlich abkassiert, bis wir festgestellt haben, dass für jede gefangene Schlange eine neue aus dem Wald nachgerückt ist. :)»