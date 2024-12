Was esst ihr eigentlich zu Weihnachten? Also, bei uns gibt's ...

User Unser

Alle Jahre wieder kommt die Frage auf: Was kochen wir zu Weihnachten? Alsbald kristallisieren sich in der Diskussion zwei unversöhnliche Parteien heraus: «Könnten wir nicht mal etwas Anderes, vielleicht etwas Leichteres, versuchen?» versus «Ich mag nun mal unser traditionelles Weihnachts-Menu!» Zu welcher Fraktion gehört ihr? Hey – was kocht ihr so zu Weihnachten? Sagt es uns in den Kommentaren!

Wir haben schon mal in der Redaktion herumgefragt – angefangen bei Yours Truly, der dieses Jahr auf Altbewährtes setzt: Am 24. im kleinen Kreis gibt's Siedfleischsuppe mit Flädli – eine Familientradition. Und dann, am 25. im erweiterten Familienkreis, mit noch ein paar Freunden und Partner und Mitbewohnern dann ein fettes englisches Christmas Dinner mit allem Drumherum:

Bild: obi

Truthahn, Ofenkartoffeln, Röseliköhl mit Speck und dergleichen. Und Dessert. Man trägt die Papierkrönchen von den Christmas-Crackers und trinkt ordentlich viel Champagner. Das resultiert dann in leicht albernen Fotos wie diesem hier …

Bild: watson/obi

... aber stets gute Laune und volle Bäuche!

Hmm ... und was meine Kollegenschaft wohl zubereitet ...?

«Fondue Chinoise.»

Bild: shutterstock

«Ganz klassisch: Fondue Chinoise, mit gedämpftem Gemüse und den besten Sösseli. Und selbergemachter Züpfe.»

Bild: shutterstock

«Ich feiere zweimal gross Weihnachten. In der Schweiz gibt's Fondue Chinoise (was sonst?), in Italien einen Mehrgänger mit einem Schlussfeuerwerk aus den drei Dessert-Klassikern Pandoro, Panettone und Panforte. Mmmh!»

Bild: Shutterstock

«Bei uns gibt es Persisch 🙂 – Tahdig, dazu ein Tofu-Steak und Gemüse-Salat.»

Bild: Shutterstock

«Raclette am 24., zum Dessert Guetzli und Pralinés. Für den 25. hatte ich mich so über die Ansage Fondue Chinoise gefreut (KEIN Aufwand), aber jetzt hat sich meine Mutter doch für etwas Komplexeres entschieden.»

Bild: Shutterstock

«Oma hat immer die besten Knödel gemacht. Mama hat das Rezept für mich veganisiert. Beste Mama. Dazu gibt es Pilzsauce und Rotkraut.»

bild: shutterstock

«Bei mir gibt es sozusagen zwei Weihnachtsessen, da sich die Schweizer und die deutschen Traditionen etwas vermischen. An Heiligabend essen wir Fondue Chinoise, am 1. Weihnachtsfeiertag gibts zum Mittag die Weihnachtsgans – beides grossartig.»

Hmm ... eine krasse Fondue-Chinoise-Tendenz kann ausgemacht werden. Bei euch denn auch, liebe Userschaft?

Verratet eure Weihnachtsmenus! Die Kommentarspalte steht offen!