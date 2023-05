Ich persönlich finde ja, dass der Song am meisten nach Loreens eigenem Hit «Euphoria» klingt, mit dem sie bereits 2012 den ESC gewann. Der klingt so:

In Zürich wird dazu aufgerufen, eine Drag-Lesung für Kinder zu stören. Allgemein weht weltweit ein immer stärkerer Wind gegen LGBTQ+ Menschen.



Es war schon länger absehbar, dass ich diesen Kommentar schreiben werde. Jetzt ist es so weit, denn in rechtsextremen Kreisen wird derzeit zu Protesten gegen eine Drag-Lesung für Kinder in Oerlikon aufgerufen.