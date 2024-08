Video: watson/watson/michelleclaus

Ich packe das alles nicht mehr – schon wieder ein neuer TikTok-Trend

Auf TikTok geht ein neuer Trend viral und plötzlich ist alles «demure». Was bedeutet das jetzt schon wieder?

Sabeth Vela Folge mir Michelle Claus Folge mir

Neue Woche, neuer TikTok-Trend. Diese Woche heisst er «demure». Nun ist alles demure, dein Essen, deine Haare und dein Make-up. Damit du nicht verpasst, was jetzt wieder Grandioses auf TikTok läuft, sind wir zur Stelle und machen den Erklärbär. Was also demure bedeutet, woher es kommt und welcher Star gerade voll demure ist, erfährst du im Video.

Video: watson/watson/michelleclaus

Kleine Zusatzinfo: Die Creatorin des TikTok-Trends ist eine trans Frau und hat am Mittwoch verkündet, dass sie nun durch die Einnahmen ihrer «demure»-Videos ihre Transition zur Frau bezahlen kann. Juhu!

