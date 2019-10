Forscher entdecken neue Krustentier-Art im Maul von Walhaien

Frau will beweisen, dass sie vor nichts Angst hat – und steigt in Löwengehege 🤦‍♂️

In verschiedenen Videos, die derzeit in den Medien kursieren, ist eine Frau zu sehen, wie sie im Bronx-Zoo in New York ins Gehege eines Löwen steigt.

In den Videos, die die Frau anscheinend selbst hochgeladen hat, ist unter anderem zu hören, wie ein Mann ihr zuruft, sie solle das nicht tun. Doch die Frau lässt sich nicht abhalten und geht im Laub einige Schritte auf das Tier zu. Sie bewegt dabei ihre Arme und Beine und ruft dem Löwen noch ein «Ich liebe Dich» zu.

Das Video kommentierte die Frau …