bedeckt11°
DE | FR
burger
Leben
Wissen

Wie Yoga und Meditation die mentale Gesundheit im Alter unterstützt

Wie Yoga und Meditation die mentale Gesundheit im Alter unterstützt

Auf Meditation schwören weltweit Millionen Menschen. Forschende haben nun untersucht, ob achtsamkeitsbasierte Praktiken Menschen mit kognitiven Einschränkungen helfen könnten.
10.03.2026, 19:2610.03.2026, 19:26

Mind-Body-Interventionen wie Meditation, Yoga, Atemübungen (Pranayama), Tai Chi oder Achtsamkeitsübungen richten sich nicht nur an jüngere Menschen, sondern stellen einen vielversprechenden Ansatz zur Förderung der psychischen Gesundheit älterer Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) oder Demenz dar.

Bild
Bild: Shutterstock

Ein Forschungsteam hat analysiert, wie sich achtsamkeitsbasierte Methoden wie Meditation, Yoga oder Atemübungen auf die psychische Gesundheit von Menschen mit kognitiven Einschränkungen auswirken. Denn viele ältere Erwachsene mit leichter Demenz oder kognitiver Beeinträchtigung leiden zusätzlich unter Symptomen wie Depression, Angst, Einsamkeit und Stress.

Zwar waren die Ergebnisse heterogen, doch einige Studien zeigten positive Effekte in Aufmerksamkeit und Gedächtnis, insbesondere bei regelmässiger Teilnahme.

Ein wichtiges Ergebnis der Studie widerlegt einen verbreiteten Mythos: Meditation muss nicht stundenlang in völliger Stille praktiziert werden, um wirksam zu sein. Denn am besten wirkten Interventionen, die kurz und einfach gestaltet waren (unter einer Stunde). Hilfreich waren auch die Unterstützung durch Angehörige sowie klare Routinen und flexible Zeitpläne. Nicht untersucht wurde, welche Achtsamkeitspraktiken am effektivsten sind.

Paradigmenwechsel in der Gesundheitsvorsorge

Aufgrund dieser Erkenntnisse planen die Forschenden nun, technologiegestützte Interventionen zu entwickeln und in der Praxis, etwa in Pflegeheimen, zu testen. Dabei arbeiten sie eng mit mehreren Universitäten wie der Université de Montréal sowie der University of British Columbia und mehreren Gesundheitsbehörden zusammen. (cst)

Das könnte dich auch interessieren:

Wer diese Sportart ausübt, schläft meist besser
Yoga – von Indien in die Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Hype Face Yoga – was bringt der Trend wirklich?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Grittibänz-Macher: «Wir müssen uns auf einen Haufen KI-Schrott gefasst machen»
Kürzlich teilte der irische Filmregisseur Ruairi Robinson auf X eine 15-sekündige Filmsequenz, in der sich Brad Pitt und Tom Cruise einen Faustkampf liefern. Die gesamte Prügel-Szene zwischen Ruinen wurde mit einem 2-Zeilen-Befehl und dem KI-Modell Seedance 2.0 kreiert. Hollywood-Drehbuchautor Rhett Reese («Deadpool & Wolverine», «Zombieland») reagierte darauf mit: «Ich sage es nur ungern, aber es ist wahrscheinlich vorbei für uns.»
Zur Story