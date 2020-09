Leben

Schweizer Bevölkerung unsicher bei Erster Hilfe – meisterst du das Nothelfer-Quiz?

Zum heutigen Welttag der Ersten Hilfe veröffentlichte das Schweizerische Rote Kreuz eine Studie, die belegt, dass Schweizerinnen und Schweizer beim Leisten von Erster Hilfe verunsichert sind. Zeit für eine Auffrischung.

Rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung gab an, dass sie sich in Notfallsituationen unsicher fühlen. Dies, obwohl ein Drittel der Befragten selber schon mal einen medizinischen Notfall im nahen Umfeld erlebt haben. In der Studie, die vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) und der Krankenkasse Helsana in Auftrag gegeben wurde, wurden 3000 Schweizerinnen und Schweizer aus allen Sprachregionen der Schweiz befragt.

Weiter zeigt die Studie auf, dass der Wunsch nach Wiederholungskursen in der Bevölkerung gross ist. Durchschnittlich liegt der letzte Erste-Hilfe-Kurs bereits 15 Jahre zurück, was mitunter Grund für die Unsicherheiten sein dürfte. Trotzdem gab eine deutliche Mehrheit der Befragten an, dass sie bereit seien, Erste Hilfe zu leisten.

Um auf die Wichtigkeit dieses Wissens aufmerksam zu machen, hat die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung den Welttag der Ersten Hilfe lanciert, der jeweils auf den zweiten Samstag im September fällt. Grund genug, dein Wissen auf den Prüfstand zu stellen. Viel Glück!

Quiz 1. Was uns am ehesten aus dem Nothelferkurs geblieben ist, ist vermutlich die Herzdruckmassage. Der Rhythmus von welchem Lied soll hier als Richtwert dienen? «Beat It» von Michael Jackson «Stayin' Alive» von den Bee Gees «Under Pressure» von Queen «Don't Go Breaking My Heart» von elton John und Kiki Dee 2. Apropos Herzdruckmassage: Muss man nun nach 30 Kompressionen zwei mal beatmen? Oder eben genau nicht? Der neueste Forschungsstand besagt, dass ... ... das Beatmen weiterhin enorm zentral für die Reanimation ist. ... das Beatmen tunlichst zu unterlassen sei. ... das Beatmen vernachlässigbar ist und wenn, dann nur von Personen ausgeführt werden sollte, die sich ihrer Sache sicher sind. ... das Beatmen die Kompression bei richtiger Ausführung ersetzen kann. 3. Um einen Unfall oder eine Panne zu signalisieren, muss ein Pannendreieck vor besagter Stelle am Strassenrand platziert werden. Aber wo genau? Innerorts 20 m, ausserorts 50 m vor der Unfallstelle Innerorts 50 m, ausserorts 100 m vor der Unfallstelle Innerorts 100 m, ausserorts 150 m vor der Unfallstelle Innerorts 150 m, ausserorts 200 m vor der Unfallstelle 4. 117 für die Polizei, 118 für die Feuerwehr, 144 für den Notarzt. Doch welche Nummer wählst du, wenn du sonstwo in Europa einen Notfall melden musst? 5. Nun zum nächsten Stammgast des Nothelferkurses, dem Druckverband. Davon ausgegangen, dass wir alle wissen, wie er korrekt angebracht wird; was sollte man tun, wenn der Druckverband von Blut durchnässt ist? Einfach einen zweiten Druckverband darüber anbringen Den alten Druckverband entfernen und einen neuen anbringen Den alten Druckverband lösen und fester anziehen Gar nichts/Abwarten bis die Sanitäter eintreffen 6. Du triffst an eine Unfallstelle auf eine augenscheinlich leicht verletzte Person, die unter starkem Schock steht. Wie lagerst du die Person idealerweise, in Anbetracht ihres Schockzustands? Oberkörper aufrichten, Beine flach liegend Oberkörper flach liegend, Beine hochlagern Seitenlagerung Art des Schocks abwägen, dann entscheiden 7. Du fährst auf einer dreispurigen Autobahn, als der Verkehr plötzlich stockt. Stau. Unfall? Bauarbeiten? Wer weiss. Dennoch bist du per Gesetz dazu verpflichtet, eine Rettungsgasse zu bilden. Aber wo? KEYSTONE Alle Autos auf die linke Seite, damit ganz rechts Platz für allfällige Nothelfer ist Die rechte Fahrbahn nach rechts, alle anderen nach links Die linke Fahrbahn nach links, alle anderen nach rechts Alle Autos auf die rechte Seite, damit ganz links Platz für allfällige Nothelfer ist Das ist nicht festgelegt 8. Wie viel Zeit solltest du bei bewusstlosen Menschen investieren, um (mit grosser Wahrscheinlichkeit) feststellen zu können, ob sie atmet oder nicht? 5 Sekunden 10 Sekunden 30 Sekunden 45 Sekunden 9. Welche dieser Aussagen zum Defibrillator (wie hier abgebildet) stimmt? Er darf nur von den eintreffenden Notärzten angewendet werden. Er ersetzt die Herzdruckmassage. Er funktioniert mittels einer Elektrode. Er misst den Herzrhythmus des Verletzten und passt sein Programm an. 10. Wie viel Prozent seines Bluts kann ein Mensch verlieren, ehe die Gefahr besteht, dass ein Schock einsetzt? (Anmerkung: ein gesunder Mensch verfügt über vier bis sechs Liter Blut im Körper) ca. 5% ca. 15% ca. 20% ca. 35%

(jdk, mit Material von sda)

