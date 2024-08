Das Zürich Openair wird auch dieses Jahr wieder die Massen anziehen. Bild: Zürich Openair

Ticketpreise, Line-Up und Anreise: Alles zum Zürich Openair

Am Wochenende beginnt das Zürich Openair. Alles, was du zu Tickets, Line-Up und Co. wissen willst.

Das Zürich Openair (ZOA) steht vor der Tür. Vom Freitag bis Samstag (23. und 24. August) und am nächsten Wochenende (30. und 31. August) wird in der Nähe des Zürich Flughafens wieder gefeiert. Alles, was du dazu wissen willst.

Wie sieht das Line-Up aus?

Auch dieses Jahr ist das Line-Up wieder gespickt mit Stars und Sternchen. Sam Smith, Martin Garrix, Anne-Marie oder Peggy Gou heizen den Fans über zwei Wochenenden ein. Das ganze Line-Up findest hier.

Gibt es noch Tickets?

An alle, die noch einen Spontan-Kauf planen: Ja, es gibt noch Tickets. Allerdings sind nicht mehr alle Kategorien verfügbar. Sowohl für das erste als auch für das zweite Wochenende sind die «Early Bird»-Weekendpässe ausverkauft. Wer trotzdem ein Ticket für das ganze Wochenende kaufen will, für den gibt es noch die Option des «Basic Weekend», dieser ist ein wenig teurer als die «Early Bird»-Pässe.

Noch verfügbar für beide Wochenende sind Tagespässe, hier gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wer sich noch in letzter Minute ein Ticket sichern möchte, kann das über die Webseite des Zürich Openair machen.

Noch sind verschiedene Ticket-Optionen verfügbar. Bild: Screenshot ZOA

Wie sieht es mit der Anreise aus?

Das Zürich Openair ist problemlos mit dem ÖV erreichbar. Vom Bahnhof Glattbrugg sowie der Tramhaltestelle Rümlang, Bäuler ist das Festivalgelände in wenigen Minuten zu Fuss erreicht.

Die SBB bietet während den zwei Wochenenden Extrazüge in Richtung Hauptbahnhof an, auch das ZVV-Nachtnetz ist in Betrieb.

Übrigens ist das Festivalticket auch gleich ein ÖV-Ticket. In jedem ZOA-Pass ist die Hin- und Rückfahrt in der 2. Klasse mit Bahn, Bus und Tram im ZVV in den Zonen 110 und 121 inbegriffen. Deswegen: Eintrittsticket nicht wegwerfen!

Die, die mit dem Auto kommen wollen, können das kostenpflichtige Parkhaus Messe Zürich oder beim Flughafen das Parking P2 & P3 benutzen. Aber Achtung: Auf sämtlichen Parkplätzen rund ums Festivalgelände ist das Parkieren verboten.

Der Lageplan zum Zürich Openair. Bild: Screenshot ZOA

Was gilt es sonst noch zu beachten?

Hier noch ein paar Punkte, die ZOA-Besucherinnen und Besucher beachten sollten:

Das ZOA ist komplett bargeldlos . An allen Zahlstationen kann mit den meisten gängigen Karten und Bezahl-Apps bezahlt werden.

. An allen Zahlstationen kann mit den meisten gängigen Karten und Bezahl-Apps bezahlt werden. Für alle, die in der Nähe übernachten wollen, empfiehlt das ZOA umliegende Hotels sowie Campingplätze. Auf dem Gelände selbst gibts aber keine Campingmöglichkeiten.

Auf dem gesamten Areal stellen die Veranstalter gratis Trinkwasser zur Verfügung. Man darf eine 0.5 Liter Flasche mitbringen.

Man darf eine 0.5 Liter Flasche mitbringen. Hier findest du noch eine Auflistung der Gegenstände, die auf dem Gelände verboten sind.

Die Öffnungszeiten sehen wie folgt aus:

Freitag, 23. August

15 Uhr bis 4 Uhr

Samstag, 24. August

14 Uhr bis 4 Uhr

Freitag, 30. August

15 Uhr bis 4 Uhr

Samstag, 31. August

14 Uhr bis 4 Uhr

(ome)