«Gangsta's Paradise»-Rapper Coolio ist tot

Sein Song «Gangsta's Paradise» ging in den 90er-Jahren durch die Decke: Nun ist der Rapper Coolio gestorben. Er war 59 Jahre alt.

Rap-Superstar Coolio ist tot. Der US-Musiker wurde am Mittwoch in Los Angeles leblos in der Wohnung eines Freundes aufgefunden. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Er wurde 59 Jahre alt.

Noch im August war Coolio auf Tour. Bild: keystone

Wie das Boulevard-Magazin «TMZ» unter Berufung auf Coolios Manager berichtete, entdeckte sein Freund den Rapper bewusstlos im Badezimmer. Rettungskräfte, die eine kurze Zeit später eintrafen, erklärten ihn noch vor Ort für tot. Es werde vermutet, dass er einen Herzstillstand erlitten habe. Eine offizielle Todesursache wurde noch nicht bekanntgegeben.

Coolio, der mit bürgerlichem Namen Artis Leon Ivey Jr. hiess, wurde in den späten 80er-Jahren in der Rapszene von Los Angeles bekannt. Den weltweiten Durchbruch erzielte er im Jahr 1995, als er den Song «Gangsta's Paradise» für den Soundtrack des Michelle Pfeiffer-Films «Dangerous Minds» veröffentlichte.