Neu fährt ein Fernverkehrszug in den Europa-Park. bild: SBB CFF FFS

Promotion

So kommst du jetzt noch schneller und komfortabler in den Europa-Park

Lust auf einen spannenden Tagesausflug? Der neue SBB RailCoaster bringt dich stressfrei und bequem direkt in den Europa-Park und in die Wasserwelt Rulantica – ab Basel SBB und neu auch ab Zürich HB!

Komfortabler geht’s fast nicht! Jeden Samstag und Sonntag sowie an ausgewählten Feiertagen können du und deine Freunde direkt in den Europa-Park im Südschwarzwald flitzen und auf dem Weg erst noch gemütlich Zmörgele. Dazu gleich mehr…

Der SBB RailCoaster bringt dich und deine Freunde nach Ringsheim, wo der Shuttlebus zum Europa-Park Erlebnis-Resort bereits auf euch wartet. bild: SBB CFF FFS

…doch zuerst der Weg zum Ziel: In rund 2,5 Stunden kommst du von Zürich zum Bahnhof Ringsheim/Europa-Park, von wo aus dich exklusive Shuttlebusse direkt zum Parkeingang bringen. Und auch aus Aarau, Bern und sogar St. Gallen hast du in Basel einen bequemen Anschluss zum RailCoaster.

Speisen, Socialising oder lieber Spielspass?

Ein feines Frühstück rundet das Erlebnis ab. bild: SBB CFF FFS

Das Leiterli-Spiel macht Gross und Klein Spass. bild: SBB CFF FFS

Allein schon die Anreise im modernen Fernverkehrszug ist ein Erlebnis. Wer mag, lässt sich auf der Hinreise im Speisewagen mit einem feinen Frühstück verwöhnen oder geniesst auf der Rückfahrt einen erfrischenden Apéro.

Mit dem kostenlosen WLAN in der Schweiz und in Deutschland kannst du deine Erlebnisse sofort mit Freunden und Familie teilen. Dank den vielen Steckdosen im Zug lädst du abends dein Handy gleich noch auf dem Heimweg auf. Und für alle gibt’s im Zug eine Infomappe mit den beiden kurzweiligen Ed Euromaus-Spielen.

So vergeht die Reisezeit fast so schnell wie die rasante Fahrt auf der neusten Achterbahn Voltron Nevera oder auf einer der vielen Wasserrutschen in Rulantica.

Wer wagt sich an den Looping oder... bild: SBB CFF FFS

... die Wasserrutschen? bild: SBB CFF FFS

Günstiger Spass haben geht fast nicht!

Die Reise mit dem RailCoaster inklusiv Eintritt in den Europa-Park gibt’s bereits ab 95 Franken. Alternativ kannst du den RailCoaster auch ohne Eintrittsticket ab 45 Franken buchen oder mit dem Eintritt in die Wasserwelt Rulantica ab 90 Franken.

Tipp: Mit nur einem kleinen Aufpreis fährst du in der 1. Klasse noch komfortabler.

Frühbucherinnen und -bucher haben die Möglichkeit, für die Anreise mit dem ÖV nach Zürich oder Basel ein günstiges Sparbillett zu buchen.

Schnapp dir deine Freunde oder deine Familie und mach dich bereit für einen Tag voller Spass und Action!