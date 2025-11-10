bild: spusu

Hier bekommst du persönlichen Service statt einen KI-Bot

In Rekordgeschwindigkeit verbunden: Kundenservice bei Mobilfunkanbieter spusu

Unternehmen setzen im Bereich Kundenservice vermehrt auf Chatbots, automatische Bandansagen und ausgelagerte Callcenter. Einen ganz anderen Weg geht hier der Mobilfunkanbieter spusu. Seit mittlerweile eineinhalb Jahren zeigt das österreichische Familienunternehmen eindrucksvoll, dass man mit tollem Kundenservice und günstigen Preisen in einem hart umkämpften Markt die Schweizer Kundschaft für sich gewinnen kann.

Auslagerung? Fehlanzeige!

Der gesamte Kundenservice wird bei spusu hausintern von geschulten Mitarbeitern an den Standorten Zürich und Winterthur abgewickelt. spusu bearbeitet Anfragen rasch, persönlich und verwendet dabei keine Chatbots – ohne Abstriche bei der Servicequalität. «Wir investieren lieber in Menschen als in Maschinen. Nur so können wir sicherstellen, dass jede Kundin und jeder Kunde individuell und bestmöglich betreut wird», erklärt Gründer und Geschäftsführer Franz Pichler.

In Sekundenschnelle verbunden

Das Service-Team nimmt Anrufe in unter zehn Sekunden entgegen – ein Spitzenwert, der in der Branche seinesgleichen sucht. Statt endloser Warteschleifen erhalten Anrufende sofort kompetente Unterstützung – auf Schweizerdeutsch, Französisch oder Italienisch. Wer lieber schreibt, erreicht spusu unkompliziert über WhatsApp – schnell, direkt und persönlich.

bild: spusu

einfach. menschlich. fair.

«Ganz gleich, ob es um ein neues Abo, einen Vertragswechsel oder technische Unterstützung geht – unsere Mitarbeitenden nehmen sich für jedes Anliegen ausreichend Zeit und finden die passende Lösung», so Pichler.

Dabei bleibt spusu seinem Grundsatz treu: Mobilfunk soll einfach, menschlich und fair sein. Statt verwirrender Angebote, versteckter Kosten oder langer Vertragsbindungen setzt das Unternehmen auf Transparenz und eine Kommunikation auf Augenhöhe. Wer anruft, bekommt keine vorgefertigte Antwort – sondern kompetente Hilfe von Menschen, die ihren Job mit Leidenschaft machen.

«Wir möchten, dass sich jede Kundin und jeder Kunde so gut aufgehoben fühlt, als würde sie oder er mit einem guten Freund sprechen – nur eben mit einem, der sich mit Mobilfunk bestens auskennt», lautet die Devise des spusu Gründers.

Legendär!

Dass dieser Ansatz funktioniert, bestätigen zahlreiche positive Bewertungen auf Google und Trustpilot, in denen besonders die ehrliche, kompetente und menschliche Art des Supports hervorgehoben wird. «Es ist grossartig zu sehen, wie sehr unsere Kundinnen und Kunden unseren Service schätzen. Das macht uns wirklich stolz und motiviert uns noch mehr, täglich unser Bestes zu geben», so Franz Pichler abschliessend.

bild: spusu

Wechsle jetzt zu spusu

Das Handy Abo spusu black kostet nur 19.90 Franken und enthält unlimitiertes Datenvolumen im 5G Netz ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, dazu gibt es unlimitierte Minuten und SMS. Ausserdem sind 20 GB, 100 Minuten und 100 SMS im EU Roaming dabei.

Für Wenigverbraucher bietet spusu das Abo spusu black M für 9.90 Franken mit 10 GB, unlimitierten Minuten und SMS und 5 GB im EU Roaming an.