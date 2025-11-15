Bis Ende Jahr bleibt Dennis Hediger interimistisch Trainer des FC Zürich. Das hat die Klubführung am Samstag beschlossen. Man wolle sich genügend Zeit verschaffen, die Wahl des neuen Cheftrainers sorgfältig und ohne Zeitdruck vorbereiten zu können, teilt der FCZ mit.
Hediger erhält einen zusätzlichen Assistenten: Ercüment Sahin. Für den Türken ist es eine Rückkehr in den Letzigrund, wo er in den 80er- und 90er-Jahren Stürmer war. Sahin arbeitete zuletzt schon im Nachwuchs der Zürcher. (ram)
