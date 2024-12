Deine Weihnachtsretter:innen. bild: swissmilk

Viele Freunde, wenig Zeit, keine Geschenkidee? Hier die Lösung

Hand aufs Herz: Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Macht nix. Du hast ja uns. Und wir haben hier 5 handmade Weihnachtsretter:innen, die garantiert Freude, aber wenig Arbeit machen. Wir ❤️Geschenke aus der Küche.

Chai-Sirup

Soul Drink: Was dem Chai alles nachgesagt wird … Die Lebensfreude soll er steigern und für neue Energie sorgen. Dieses Geschenk macht aber nicht nur Ayurveda-Fans glücklich. Sondern alle, die es in der kalten Jahreszeit würzig-warm mögen.

Du investierst: 10 min

Chai-Sirup, das Rezept

Bruchschoggi

Hier fängt der Spass nicht erst beim Schenken, sondern schon beim In-der-Küche-Stehen an. Stinknormale Schoggi in fancy und edel anmutende Bruchschoggi zu verwandeln, macht nämlich einfach Spass. Besonders, wenn der Jöö-Effekt so riesig ist wie bei diesem Exemplar.

Du investierst: 10 min

Weihnachts-Bruchschoggi, das Rezept

Pancake-Backmischung

Pancakes liebt jetzt mal echt jede:r und deshalb lieben auch alle dieses Geschenk. Prinzip: Die trockenen Zutaten werden als Backmischung verschenkt, die frischen (in diesem Fall Milch, Eier und Rahm) ergänzt die/der Beschenkte – oder du schenkst sie gleich mit. Muss ja niemand wissen, dass du dieses Geschenk in 5 Minuten aus dem Ärmel geschüttelt hast.

Du investierst: 5 min

Pancake Shake & Bake (Backmischung), das Rezept

Cookie-Butter

Der wohl cremig-klebrig-süsseste Brotaufstrich seit Erfindung der Spekulatius. Wenn es die Cookie-Butter überhaupt aufs Brot schafft. Man munkelt, bei den meisten wandert sie direkt vom Glas über den Löffel in den Mund.

Du investierst: 15 min

Cookie-Butter, das Rezept

Eingelegter Feta und Mozzarella

Dir ist schon ganz schwindlig vom ganzen Zucker? Diese (zahnfreundliche) Geschenkidee ist perfekt für alle Käse-, Apéro- oder Salat-Fans. Und für alle, die nix von Food Waste halten: Das Öl findet noch seine zweite Bestimmung zum Aromatisieren von Salatsaucen, Pasta, Ofengemüse …

Du investierst: 15 min

Eingelegter Feta und Mozzarella, das Rezept

