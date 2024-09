Kulinarisches Fachchinesisch? Hilfe kommt. bild: swissmilk

Mit diesem Kochlexikon verstehst du das Rezept-Fachchinesisch

Blanchieren, abschrecken, TL, EL … what? Für viele Rezepte hättest du am liebsten noch ein Wörterbuch? Keine Panik, du hast ja uns. Wir erklären dir einige wichtige Begriffe und zeigen dir: Du bist mit deinem Problem in bester Gesellschaft.

«Blanchieren»

Das heissts: Gemüse (seltener auch Früchte oder Nüsse) kurz in siedendem, leicht gesalzenem Wasser kochen bzw. im Wasserdampf erhitzen. Dann das Gemüse schnell in Eiswasser geben («abschrecken», s. Punkt 2).

Das bringts:

Durchs Eiswasser behalten z. B. Broccoli und Erbsen ihre schöne Farbe.

Viele Nährstoffe und Aromen im Gemüse bleiben durchs Blanchieren erhalten.

Blanchieren macht Gemüseblätter wie Krautstiele, Kabis oder Wirz schön geschmeidig und du kannst sie nachher besser füllen.

Du möchtest Gemüse einfrieren? Durchs Blanchieren vorher bleibt es länger haltbar.

Und blanchierte Nüsse und Früchte kannst du anschliessend besser schälen/enthäuten.

Was du sonst noch übers Blanchieren wissen musst

«Abschrecken»

Das heissts: Ein Lebensmittel in sehr kaltes Wasser oder Eiswasser tauchen (as simple as that).

Das bringts: Von Punkt 1 weisst du schon – abschrecken sorgt dafür, dass Gemüse wie Broccoli seine schöne Farbe behält. Und: Mit dem Abschrecken unterbrichst du den Garprozess subito. Du stehst auf das perfekte 3-Minuten-Ei? Dann schrecke es nach dem Kochen sofort ab. So verhinderst du, dass es weitergart und zu hart wird, wenn es noch ein wenig herumsteht.

«Dünsten»

Das heissts: Gemüse und Co. ohne oder mit nur wenig Flüssigkeit oder Fett direkt in der (Brat-)Pfanne mit Deckel bei mittlerer Hitze garen.

Das bringts: Wichtige Nährstoffe gehen nicht im Kochwasser verloren und die Lebensmittel bleiben intensiver im Geschmack.

Es geht noch schlimmer #1!

Sergio hat nicht nur keinen Plan von Blanchieren und Abschrecken, er muss auch noch unter Zeitdruck einen Apéro-Spinatkuchen backen. Wie das kommt?

Machs besser als Sergio. Das Rezept für Apéro-Spinatkuchen

TL & EL?

Das heissts:

TL = Teelöffel = kleiner Löffel

EL = Esslöffel = grosser Löffel

Fragst du dich, wie viel auf so einen TL und EL passt? Hier die Faustregel: 1 TL = 5 ml/1 EL = 12-15 ml. Ein Esslöffel entspricht also ungefähr 2-3 Teelöffeln, das variiert aber je nach Zutat.

«Ein TL/EL» – wie voll mache ich den Löffel?

Die Angabe meint meistens einen gestrichenen TL/EL. Heisst: Du füllst den Löffel und streifst ihn oben einmal ab.​

«Ein gehäufter TL/EL»

Hier den Löffel so füllen, dass er eine kleine Haube hat. Bitte keine Wolkenkratzer auf den Löffel bauen.

Keine Waage zur Hand?

Kein Problem. Wie du Mengen im Rezept von Gramm in Löffel umrechnen kannst, erfährst du hier.

Es geht noch schlimmer #2!

Brownies backen mit dem blutigen Kochanfänger: Sergio kommt nicht nur bei Ess- und Teelöffeln ins Schleudern, er muss auch noch Mengenangaben und Zutaten selbst zuordnen. Und fein sollen die Brownies auch noch sein. Kommt das gut?

Machs besser als Sergio. Das Rezept für Brownies

