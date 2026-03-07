Welche Lebensmittel liefern besonders viel Protein? Wie viele Portionen Obst und Gemüse sollte man täglich essen? Teste dein Wissen im Quiz.

Gesunde Ernährung ist omnipräsent – doch es kursieren auch viele falsche oder irreführende Informationen. Welche Lebensmittel liefern besonders viel Protein? Wie viele Portionen Obst und Gemüse sollte man täglich essen? Teste dein Wissen im Quiz zum Tag der gesunden Ernährung.

Der Tag der gesunden Ernährung findet jährlich am 7. März statt und dient der Sensibilisierung für eine ausgewogene Ernährung zur Vorbeugung von Krankheiten wie Diabetes. (cst)