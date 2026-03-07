sonnig15°
DE | FR
burger
Quiz
Leben

Ernährungs-Quiz zum Tag der gesunden Ernährung

Welche Lebensmittel liefern besonders viel Protein? Wie viele Portionen Obst und Gemüse sollte man täglich essen? Teste dein Wissen im Quiz.
Welche Lebensmittel liefern besonders viel Protein? Wie viele Portionen Obst und Gemüse sollte man täglich essen? Teste dein Wissen im Quiz.

Wenn du im Ernährungs-Quiz versagst, darfst du nur noch Rohkost essen

07.03.2026, 15:5107.03.2026, 15:51

Gesunde Ernährung ist omnipräsent – doch es kursieren auch viele falsche oder irreführende Informationen. Welche Lebensmittel liefern besonders viel Protein? Wie viele Portionen Obst und Gemüse sollte man täglich essen? Teste dein Wissen im Quiz zum Tag der gesunden Ernährung.

9 Fragen
Cover Image

Ernährungs-Quiz

Der Tag der gesunden Ernährung findet jährlich am 7. März statt und dient der Sensibilisierung für eine ausgewogene Ernährung zur Vorbeugung von Krankheiten wie Diabetes. (cst)

Mehr zum Thema Ernährung:

Zwischen Fakt und Fake: Gesundheitstipps auf Social Media
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wenn du Pizza Hawaii für ein Verbrechen hältst, solltest du diese Teig-Krimis sehen
1 / 18
Wenn du Pizza Hawaii für ein Verbrechen hältst, solltest du diese Teig-Krimis sehen

Für alle, die Pizza mit Ananas nicht leiden können: Es könnte schlimmer sein. VIEL schlimmer.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Für Food-Influencer Ergin ist Essen Erinnerung, Kultur und Familie
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Deutscher Schriftsteller Peter Schneider mit 85 Jahren gestorben
Der Schriftsteller Peter Schneider ist tot. Er starb bereits am Dienstag im Alter von 85 Jahren, wie der Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln mit Berufung auf seine Familie mitteilte. «Wir verlieren einen loyalen Freund, einen wachen Geist und einen grossen Stilisten.»
Zur Story