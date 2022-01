QDH: Huber raucht wieder (Folge 15 oder so) Bild:

Liebe Huberquizzer

Noch sechs Quiz – dann haben wir die magische Zahl von 200 Quiz erreicht. Wobei die Zahl ja mehr oder weniger Handgelenk mal Pi zustande kam, wie sich langjährige Spieler mit Sicherheit erinnern können.

Was lässt sich sagen über das dieswöchige Quiz?

Es ist in allen Massen durchschnittlich. Huber ist durchschnittlich, die Fragen sind durchschnittlich gut, der Titel ist ebenfalls weder herausragend noch unter aller Sau.

Aber Durchschnittlichkeit wird unterschätzt. Am Ende ist es Durchschnittlichkeit, die unseren Alltag erträglich macht. Willst du, dass die Frau am Bankschalter einen Salto schlägt? Oder dass der Briefträger die Post per Moon Walk austrägt? Nein. Du willst einfach nur dein Geld oder dein Päckli. Oder willst du, dass die Erde einfach so für Fun mal kurz die Rotationsgeschwindigkeit erhöht?

Eben.

Deshalb ist das heutige Quiz auch ein gutes Quiz. Stabiles Durchschnittshandwerk. Und wenn du dabei durchschnittlich abschneidest, dann habe ich dir mit dieser lauen Küchenphilosophie bereits einen Steilpass für eine gute Ausrede geliefert.

Und weil jetzt trotzdem alle enttäuscht sind, weil ich keine Huber-Intimitäten preisgeben kann: Ihr müsstet mal sehen, wie Huber Zigis raucht: Dyson ohne Saugkraft dagegen. Das sieht mir nicht nach Aufhören aus. So. Und nun zum Quiz.

10 Fragen Quizz den Huber QDH #194