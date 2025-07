Quiz: Errätst du das Alter dieser Stars bei ihren Hochzeiten?

David Beckham, Demi Moore und Millie Bobby Brown: Sie haben alle früh geheiratet. Bild: watson

Errätst du das Alter dieser Stars bei ihren Hochzeiten?

Diesen Sommer geben sich nicht nur viele Normalsterbliche das Jawort, sondern auch zahlreiche Stars. Weisst du, in welchem Alter die Promis vor den Altar getreten sind?

Kendra Kotas Folge mir

Mehr «Quiz»

Bei einigen Prominenten liegt die Hochzeit schon länger zurück, andere haben sich erst kürzlich geehelicht. Auch in der letzten Woche traten wieder einige Stars vor den Traualtar. Manuel Neuer heiratete seine Anika in Italien, und Sängerin Charli XCX gab ihrem Partner ganz unkonventionell im Minikleid und mit Sonnenbrille in London das Jawort.

Die Schweizerinnen und Schweizer gehen ihre erste Ehe durchschnittlich mit 32,4 (Männer) beziehungsweise mit 30,5 (Frauen) ein. Errätst du im Quiz, in welchem Alter die Stars ihre Liebsten geheiratet haben?