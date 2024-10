Eines von vielen Hochzeitfotos. Bild: instagram/milliebobbybrown

Millie Bobby Brown zeigt Fotos der Toskana-Hochzeit mit Jake Bongiovi

«Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown hat ihren Jake Bongiovi geheiratet. Monate danach teilen die beiden Fotos der Hochzeit in Italien.

Eigentlich fand ihre Hochzeit schon im Mai statt. Offenbar konnten Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi die Eindrücke unter Verschluss halten. Bis jetzt: Am Mittwoch posteten die 20-Jährige und der Sohn von Sänger Jon Bon Jovi mehrere Fotos auf Instagram.

Millie Bobby Brown schrieb dazu: «Forever and always, your wife.»

Die Braut trug gemäss «Gala» «ein Galia Lahav-Kleid aus weisser Spitze mit meterlangem Schleier von Monvieve.» Bild: instagram/milliebobbybrown

Während Braut und Bräutigam die Details ihrer Hochzeit unter Verschluss gehalten haben, hat sein Vater, Jon Bon Jovi, bereits kurz danach im TV über die Zeremonie gesprochen: «Sie sind absolut fantastisch. Es war eine sehr kleine Familienhochzeit, und die Braut sah umwerfend aus» und sein Sohn sei «so glücklich, wie er nur sein kann».

Die Zeremonie fand in der Villa Cetinale bei Siena statt, laut Eigenwerbung die «schönste Villa in der Toskana». Das Anwesen, das einst in der Erfolgsserie «Succession» zu sehen war, stammt aus dem Jahr 1680.

Auch Bongiovi teilte eine Reihe von Fotos der Zeremonie mit der Bildunterschrift: «Forever and always, your husband.»

Bild: instagram/jakebongiovi

Eines dieser Bilder dürfte «Stranger Things»-Fans überraschen: Offenbar war es kein Geringerer als «Eleven's» «Papa» – der Schauspieler Matthew Modine, der in der Erfolgsserie Bobby Browns Vater spielt –, der durch die Zeremonie führte. (lak)