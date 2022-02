QDH: Heute mit einer echten Kuriosität Bild: watson

Liebe Huberquizzer

Unsere hellste Kerze befindet sich gerade in den Ferien. Diese verbringt er in einem fernen Land. Einquartiert ist er bei einer anderen Person. Und in der Wohnung dieser Person haben wir Huber per Videocall gequizzt.

Es war schön.

Huber trank Prosecco (kleiner Hint zum Geschlecht der unbekannten Person) und war guter Dinge.

Ob er das auch nach dem Quiz noch war, und was es sich mit der Kuriosität auf sich hat, seht ihr gleich.

Lost geht's.

10 Fragen QDH #197 Besiegst du unsere hellste Kerze im Quiz?