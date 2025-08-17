PSSST! Das Quiz der grossen Worte ist da

bild: watson
Hallo, ich bin das Ersatzquiz des Ersatzquiz. Toggi weilt noch immer in den Ferien (Frechheit) und Dani Huber hat die Ersatzquizerei allmählich satt (voll ok).
17.08.2025, 19:4517.08.2025, 19:45
Fast zwei Stunden pro Tag verbringt der Mensch durchschnittlich mit Sprechen. Hochgerechnet auf die Menschheit, also seit ihrem Bestehen, hat das gesamte Geschwätz einen Zeitraum von 135 bis 156 Milliarden Jahren in Anspruch genommen, sagt ChatGPT. Wobei die KI die schwankenden Bevölkerungszahlen in den verschiedenen Epochen berücksichtigt hat, aber natürlich jetzt auch nicht weiss, wie viel der jagende Neandertaler im Vergleich zur mittelalterlichen Hofmagd geredet hat und wie viel Schweigen durch die ewige Kriegerei hereingebrochen ist etc. Dazu kommt noch das ganze Geplauder fiktiver Figuren aus der Theater-, Film- und Serienwelt. Dabei ist aber dann wenigstens das Publikum still.
So oder so, Fakt ist: Es wurde und wird noch immer sehr viel gesagt. Wahres und Falsches, Wichtiges und Banales, Lustiges und Himmeltrauriges, ewig Gültiges und total Vergängliches.
«Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern ...»
Man sagt, die Worte stammten von Konrad Adenauer
Und solches, das aus dem Kontext gerissen, einen ganz anderen Sinn ergibt.
«... Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.»
Ebender
Also auf, werde klüger, indem du wahrhaft zuhörst und die weisen Worte in diesem Quiz richtig einordnest.
Das Glück sei dir hold!
Grosse Worte – doch wer hat sie gesagt?
Ruhe, jetzt wird für einmal zugehört! Erkenne die Zitate und bereichere damit dein Leben.
