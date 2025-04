Welche sind die schlimmsten menschlichen Eigenschaften?

Falls ihr eine Eigenschaft schmerzlich vermisst habt, besteht die Möglichkeit, dass sie in negativer Form (bspw. als Humorlosigkeit) in der Liste der 26 unerwünschten Eigenschaften von nächster Woche auftauchen wird. Oder wir haben sie vergessen – dann Schande über unser Haupt!

Welche Eigenschaft die watson-Userschaft wohl am meisten feiert?

Am Ende folgt dann die Rangliste, die den Schnitt eurer Bewertungen anzeigt.

Bitte schiebt für eure Einschätzung den pinken Böllen unten auf der Skala von 1 (unwichtig) bis 10 (sehr wichtig) an die für euch passende Stelle und klickt dann auf «Bewerten».

Welche erachtet ihr als besonders wichtig? Welche ist in euren Augen eher ein «nice to have» und welche ganz und gar unerheblich?

Man lebt, man liebt, man flucht. Über Dinge, aber meist noch mehr über Menschen, weil sie schuld daran sind, dass die Dinge so laufen, wie sie eben laufen.

Was muss ein Mensch in seiner Seele tragen, damit du ihn wahrlich abstossend und widerwärtig findest?

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

In gewissen Dingen gibt es nur 2 Typen Mensch – 17 Beweise

In gewissen Dingen gibt es nur 2 Typen Mensch – 17 Beweise

Testosteron wie die Titanic

Ich würde hier gerne über Sex schreiben. Aber: Ich kann nicht.

Lara ist weg. Nun so richtig. Weg-weg. Wir haben uns noch einmal getroffen, ich erspare euch die Details, es war ein Desaster. Vorwürfe ihrerseits, Verwirrung meinerseits, noch mehr Vorwürfe ihrerseits, noch mehr Verwirrung meinerseits. Hanna hat ihre Nummer am nächsten Tag eigenhändig löschen wollen, weil sie Angst hat, dass ich «schwach werde», was ich aber natürlich übergriffig fand und, Leute, ich kann mich ja wohl noch beherrschen.