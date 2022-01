Diese 10 Apps kennt wohl jeder – errätst du sie nach einem Feld?

Nochmal Logos! Erkennst du alle in weniger als 15 Feldern? 🤓

Erkennst du alle 10 Tiere mit so wenigen Feldern wie möglich? 🐸

Nochmal Logos! Erkennst du alle in weniger als 15 Feldern? 🤓

Nochmal Logos! Erkennst du alle in weniger als 15 Feldern? 🤓

PS: Ideen für neue Kategorien bitte in die Kommentarspalte!

Und, wie lief's so?

Hinweis vor Spielbeginn: Scrollt bitte nicht zu schnell runter, das Quiz braucht ein bisschen, bis es geladen hat. Sonst kann es zu Überlappungen der Kategorien kommen, das wäre nicht so gut. Falls dies passiert: Reloaden sollte helfen!

Aber erkennst du alle zehn bereits am ersten aufgedeckten Feld?

Heute sind wir mit einer Kategorie am Start, in der alle – und ich meine wirklich ALLE – punkten können: Apps .

2020 oder 2021? Weisst du, in welchem Jahr sich diese 10 Ereignisse abgespielt haben?

Das Wetter spielte verrückt, China lockerte seine Familienpolitik und Bernie Sanders wurde zum Internethit. All das hat sich während der Pandemie zugetragen. Doch wann war das nochmal? Im ersten oder zweiten Coronajahr?

Die zwei Nullen der Jahreszahl im Jahr davor sind vermutlich nicht schuld daran, dass sich 2020 nur im Kreis gedreht hat. Das Jahr 2021 war genauso in der Spirale gefangen wie sein Vorgänger. Abgesehen vom Wetter unterschieden sich die zwei Corona-Jahre – zumindest in der subjektiven Wahrnehmung – nicht gross. Kein Wunder also haben wir unser Zeitgefühl komplett verloren.