QDH: Huber legt sich selbst aufs Kreuz

Interview

Republikaner in der Schweiz: «Trump ist ein Mann seines Wortes, der Bundesrat ein Lügner»

James Foley ist Sprecher der «Republicans Overseas Switzerland». Im Interview sagt er, warum Trump auf jeden Fall gewinnen wird und warum der Schweizer Bundesrat eine Horde von Lügnern sei.

Herr Foley, Sie haben vor vier Jahren nicht für Trump gestimmt, sondern für Gary Johnson, dem Gouverneur von New Mexico. Stehen Sie gar nicht hinter Trump?James Foley: Ich bin überzeugt von der Leistung Trumps in den letzten vier Jahren. Er hat seinen Versprechen Taten folgen lassen, sein Land an erste Stelle gestellt, Jobs in die USA zurückgebracht und keine verrückten Kriege mehr gestartet, wie es Hillary Clinton wohl gemacht hätte.

Sie wählen also definitiv Trump dieses Jahr. Ja. Aber es …