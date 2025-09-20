In «The Summer I Turned Pretty» befinden sich Belly (Mitte), Conrad (rechts) und Jeremiah (links) in einer Dreiecksbeziehung. Bild: keystone

Quizzticle

Berühmte Geschwisterpaare: Teste dein Promi-Wissen

Die wohl berühmtesten Geschwister sind zurzeit Conrad und Jeremiah aus der Serie «The Summer I Turned Pretty». Doch auch in echt gibt es berühmte Geschwisterpaare. Kennst du sie?

Liebe Quizzticle-Klasse,

Das grosse Finale der 3. Staffel von «The Summer I Turned Pretty» ist gelaufen – und wow, was für ein Ende! In der Kultserie steht Belly einmal mehr vor einer Herzensentscheidung: Welcher der beiden Brüder wird ihr Herz erobern? Gehört ihr Herz am Ende zu Jeremiah oder doch zu Conrad? Oder lässt sie am Ende vielleicht beide ziehen? Keine Sorge, wir spoilern hier nichts.

Auch abseits der Serienwelt gibt es sie: berühmte Geschwisterpaare, die gemeinsam oder solo die grosse Bühne gerockt haben. Wir haben 20 bekannte Persönlichkeiten für dich zusammengestellt – deine Aufgabe: Finde jeweils das berühmte Bruder- oder Schwester-Pendant!



Und so geht's

Nenne die 20 gesuchten Geschwister - gesucht ist nur der Vornamen.

Die gesuchte Person ist berühmt.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Der Notenschlüssel

18–20 Punkte: 6,0 – Sheeesh bist du gut!

15–17 Punkte: 5,5

12–14 Punkte: 5,0

9–11 Punkte: 4,5

6-8 Punkte: 4,0

Unter 6 Punkten: – Promis sind wohl nicht so deine Stärke...

(fak)