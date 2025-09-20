recht sonnig21°
DE | FR
burger
Quiz
Quizzticle

Berühmte Geschwisterpaare: Teste dein Promi-Wissen

Gavin Casalegno, from left, Lola Tung and Christopher Briney attend the French premier in Paris, Wednesday, Sept. 17, 2025. (AP Photo/Michel Euler) Gavin Casalegno,Lola Tung,Christopher Briney
In «The Summer I Turned Pretty» befinden sich Belly (Mitte), Conrad (rechts) und Jeremiah (links) in einer Dreiecksbeziehung.Bild: keystone
Quizzticle

Berühmte Geschwisterpaare: Teste dein Promi-Wissen

Die wohl berühmtesten Geschwister sind zurzeit Conrad und Jeremiah aus der Serie «The Summer I Turned Pretty». Doch auch in echt gibt es berühmte Geschwisterpaare. Kennst du sie?
20.09.2025, 11:5620.09.2025, 11:56

Liebe Quizzticle-Klasse,

Das grosse Finale der 3. Staffel von «The Summer I Turned Pretty» ist gelaufen – und wow, was für ein Ende! In der Kultserie steht Belly einmal mehr vor einer Herzensentscheidung: Welcher der beiden Brüder wird ihr Herz erobern? Gehört ihr Herz am Ende zu Jeremiah oder doch zu Conrad? Oder lässt sie am Ende vielleicht beide ziehen? Keine Sorge, wir spoilern hier nichts.

Auch abseits der Serienwelt gibt es sie: berühmte Geschwisterpaare, die gemeinsam oder solo die grosse Bühne gerockt haben. Wir haben 20 bekannte Persönlichkeiten für dich zusammengestellt – deine Aufgabe: Finde jeweils das berühmte Bruder- oder Schwester-Pendant!

Und so geht's

  • Nenne die 20 gesuchten Geschwister - gesucht ist nur der Vornamen.
  • Die gesuchte Person ist berühmt.
  • Die Reihenfolge spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
18–20 Punkte: 6,0 – Sheeesh bist du gut!
15–17 Punkte: 5,5
12–14 Punkte: 5,0
9–11 Punkte: 4,5
6-8 Punkte: 4,0
Unter 6 Punkten: – Promis sind wohl nicht so deine Stärke...

(fak)

Hie mehr Quizzticles für dich:

Quizzticle
Neuer Nr.1-Rekord in der Schweiz – kennst du die 19 anderen Hits?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der beste Spieler von jedem Super-League-Team gemäss EA FC 26 (2)
US-Talkshow-Hosts solidarisieren sich mit Kimmel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
3
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
4
Ukraine greift Ölraffinerien in Russland an
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Kopftuch einer Dozentin beschäftigt die Aargauer Regierung
5
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
Meistgeteilt
1
Newsom warnt: Trump wird keine freie Wahl mehr zulassen
2
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
3
Armenien? Albanien? Trump sorgt erneut für Verwirrung
4
19-jähriger Autofahrer erfasst Fussgänger in Glattbrugg ZH – zwei Tote
5
D4vd sagt Tournee ab – nachdem Leiche im Kofferraum seines Teslas gefunden wurde
QDH: Huber schimpft, klagt und wettert
Jede Woche quizzen wir die hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie besiegen? Einfach wird es nicht.
Liebe Huberquizzer
Zur Story